Rząd spieszy się z prawem dla małego atomu. Gra toczy się o dużą stawkę

Resort klimatu pracuje nad zmianami prawa pod SMR-ów. Projekt ma trafić do na ostatnie posiedzenie Sejmu w tej kadencji, czyli w lipcu. Gra toczy się o dużą stawkę, gdyż mały atom ma pomóc w dekarbonizacji polskiego przemysłu.

Mały atom, by mógł szybko powstać, potrzebuje odpowiednich ram prawnych. Inwestorzy, którzy chcą budować w Polsce modułowe reaktory, domagają się specustawy SMR-owej.

Resort klimatu przekonuje, że obowiązująca obecnie specustawa jądrowa i prawo jądrowe są wystarczające, by inwestycje SMR-owe mogły być rozwijane na ich kanwie.

Dlatego nie będzie specustawy, ale już trwają prace nad aktualizacją Prawa atomowego. Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze w tej kadencji, czyli w lipcu.

Pierwszy SMR, czyli mały reaktor modułowy ma powstać w Polsce za sześć lat. Taki plan ma Orlen Synthos Green Energy (OSGE), czyli atomowa spółka państwowego Orlenu i Synthosa – przemysłowej grupy Michała Sołowowa. Będzie to reaktor typu BWRX 300, zupełnie nowa technologia opracowana przez amerykańsko-japońskie konsorcjum GE Hitachi. W tej chwili na świecie nie ma jeszcze ani jednego takiego reaktora. Pierwszy powstanie w Kanadzie w 2028 r., drugi – właśnie w Polsce, rok później.

SMR to nowa technologia, która potrzebuje do rozwoju odpowiednich ram prawnych

Wdrożenie zupełnie nowej technologii wymaga stworzenia odpowiednich ram regulacyjnych, które pozwolą na przeprowadzenie skomplikowanego procesu inwestycyjnego w możliwie jak najkrótszym czasie, tak by ambitny plan zbudowania pierwszego reaktora w tej dekadzie był możliwy.

Ze strony inwestorów, w tym właśnie Orlenu, płyną sygnały, że pomocna byłaby tu specustawa SMR-owa, dedykowana małemu atomowi.

W kwietniu weszły w życie przepisy znowelizowanej specustawy jądrowej, która ma ułatwić budowę obiektów jądrowych. Przepisy te jednak projektowane były głównie z myślą o tzw. dużym atomie i nie uwzględniają w pełni specyfiki małych reaktorów modułowych.

Jak przekonuje jednak Kamil Adamczyk, główny specjalista ds. legislacji z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obowiązująca obecnie specustawa jądrowa i prawo jądrowe są wystarczające, by inwestycje SMR-owe mogły być rozwijane na ich kanwie. U podstaw krajowych przepisów leży neutralność technologiczna, co oznacza, że regulacje te stosują się także do technologii SMR. Dlatego resort klimatu nie planuje uchwalania nowej specustawy SMR-owej.

Nie będzie specustawy SMR-owej, ale będzie aktualizacja Prawa atomowego

Jednak wsłuchując się w głos branży, która w toku konsultacji i wysłuchań publicznych zgłasza potrzeby zmian w przepisach, ministerstwo pracuje nad aktualizacją prawa atomowego.

- Celem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest stworzenie legislacji, która da jak najlepsze uwarunkowania prawne do wrażania energetyki jądrowej w Polsce. Jednak to, że jakieś regulacje funkcjonują, nie oznacza, że nie mogą być rozszerzane - mówi Kamil Adamczyk, specjalista ds. legislacji z Departamentu Energii Jądrowej w MKiŚ.

Jak podkreśla, w przypadku dużego atomu, aktualny stan prawny jest optymalny i nie należy spodziewać się wielkich zmian.

- Jeżeli chodzi o mały atom, pracujemy nad usprawnieniami, które pojawiają się w spływających do nas postulatach branży, biorąc pod uwagę specyfikę modułowych reaktorów jądrowych - dodaje przedstawiciel resortu klimatu, zastrzegając, że prace legislacyjne są jeszcze na zbyt wczesnym etapie, by można było mówić o szczegółach.

Ważny jest jednak horyzont czasowy, zwłaszcza w okresie przedwyborczym.

- Jeżeli chcemy, żeby przepisy zostały przyjęte jeszcze tej kadencji Sejmu, musi się to stać na najbliższym posiedzeniu w lipcu - powiedział Kamil Adamczyk.

Przedstawiciel resortu klimatu podkreślił jednak, że tego typu inwestycje, jak budowa elektrowni atomowych, obojętnie czy dużych, czy małych, wymagają regulacji, które leżą w gestii różnych ministerstw. Dlatego ich stworzenie wymaga międzyresortowych prac.

Jednak tempo prac na przepisami dla dla SMR-ów wskazuje, że rząd naprawdę nie chce tracić czasu, bo harmonogram inwestycji jest ambitny.

Polski przemysł wierzy, że SMR-y pomogą w dekarbonizacji

Przypomnijmy, pierwszy reaktor SMR Orlen Synthos Green Energy chce zbudować jeszcze w tej dekadzie. W latach trzydziestych powstać ma kolejnych kilkadziesiąt reaktorów. SMR chce budować także KGHM we współpracy z amerykańską firmą NuScale Power. Technologię SMR z francuskim gigantem sektora energii jądrowej EdF rozwija również polska firma Respect Energy.

A gra toczy się o wysoką stawkę. Małe modułowe reaktory mają być uzupełnieniem tzw. dużego atomu. Jednak ze względu na znacznie krótszy czas realizacji tego typu inwestycji, mają wspomóc dekarbonizację polskiego przemysłu, energetyki i ciepłownictwa znacznie wcześniej, zastępując wycofywane zgodnie z unijnym planem moce węglowe.