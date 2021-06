Rząd uruchomi dotacje na magazyny energii

Zmiany w systemie opustów, a przez to zmniejszenie opłacalności nowych inwestycji w indywidualną fotowoltaikę, wywołały falę krytyki pod adresem urzędników z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. – W Czechach nasi sąsiedzi popełnili błąd i bezrefleksyjnie otworzyli rynek zarówno dla instalacji małych, jak i dużych – argumentuje potrzebę korekty w Polsce sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska i zapowiada, co zrobi resort, by jednak „rynek prosumencki rozwijał się długofalowo”.

Więcej prosumentów w modelach biznesowych OSD

Dotacje na magazyny będą zatem dostępne dla gospodarstw domowych w przyszłym roku. I nie tylko dla nich.- Myślimy o programie specjalnym dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych – w tym funkcjonujących obecnie, ale także tym OSD, które pojawią się w przyszłości na rynku. Postaramy się dofinansowywać budowę magazynów energii na końcówkach sieci. To będą bufory zbiorcze, poprawiające elastyczność sytemu. Myślimy o magazynach litowo-jonowych, ale także magazynach wodoru - wyjaśnia Zyska.Polski rząd przez europejską dyrektywą RED II jest zobligowany do stworzenia warunków do działania wspólnot energetycznych oraz inicjatyw prosumeryzmu grupowego.W założeniu w Polsce w najbliższych miesiącach ma być już możliwe tworzenie wspólnotowych instalacji OZE. Tych najprostszych, na dachach budynków wielolokalowych, ale i takich w znacznej odległości od miejsca zamieszkania prosumenta. Pierwszy ze wspomnianych przed chwilą to prosument zbiorowy, a drugi - wirtualny.- Chcielibyśmy proponować, aby dla bezpieczeństwa systemowego ograniczyć odległość takich instalacji tak, by to było bezpieczne dla sieci i nie powodowało napięć czy przesileń, które takie rozwiązanie wprowadziłoby. Myślę, że właściwy jest tu obszar jednego GPZ (Głównego Punktu Zasilającego). To i tak stosunkowo duży promień, który pozwala na umiejscowienie instalacji OZE poza miejscem zamieszkania - Ireneusz Zyska tłumaczy specyfikę rozwiązań dla prosumenta wirtualnego. I dodaje: - Prosumenci nie mogą być zagrożeniem dla systemu. Oni muszą być włączeni i muszą być tak samo pozytywnie odbierani przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, jak każdy inny wytwórca energii, który w tym systemie uczestniczy.Tu znaczącą rolę mają mieć agregatorzy, których do życia powołuje nowela prawa energetycznego i tego o OZE.Agregatorzy ci będą sumować moce energii elektrycznej oferowanej przez odbiorców, wytwórców lub posiadaczy magazynów energii elektrycznej i dalej dokonywać obrotu tą energią. Mogą być powiązani ze sprzedawcą energii albo niezależni. Powinni też świadczyć "usługi elastyczności", w szczególności przez dostosowywanie zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe.- Kreatywny i aktywny prosument będzie mógł na smartfonie dokonać wyboru - na porównywarce - cen energii. Taka porównywarka będzie przedmiotem przygotowywanej przez nas regulacji i będzie funkcjonowała w Urzędzie Regulacji Energetyki. Prosument będzie mógł sprzedawać swoją energię po wyższej cenie niż tzw. cena urzędowa, która przysługiwałaby mu, gdyby nie robił nic i był po prostu biernym uczestnikiem rynku - mówi Ireneusz Zyska.Zdaniem wiceministra przy aktywnej postawie na rynku „prosument może osiągnąć zbliżone rezultaty, jak dzisiaj osiąga prosument w systemie opustów”.