Rząd włożył kij w rynek zielonej energii. Będzie nowy podatek?

Odpis w wysokości 97 proc. przychodów? O pomyśle, który może wywrócić rynek gwarancji pochodzenia energii, rozmawiamy z Sebastianem Kwapulińskim, wiceprezesem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

- Rząd przez objęcie 97-procentowym odpisem przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia wywraca do góry nogami obecny porządek - komentuje Sebastian Kwapuliński, wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

Ewentualne skutki wywrócenia rynku gwarancji pochodzenia energii byłyby zdaniem Sebastiana Kwapulińskiego groźniejsze dla przemysłu i całej gospodarki niż dla samej branży OZE.

- Zamiast kolejny raz nowelizować ustawę sprzed pół roku i traktować jak podejrzanych wszystkich przedsiębiorców, może warto zastanowić się nad wykorzystaniem już istniejących przepisów sankcyjnych - radzi Kwapuliński.

Rządowa autopoprawka do projektu ustawy zmieniającej m.in. Prawo energetyczne, wprowadzająca obowiązek przekazywania na finansowanie zamrożenia cen prądu 97 proc. sumy przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii z OZE oraz z rozliczeń dokonywanych w ramach instrumentów finansowych, była zaskoczeniem czy branża wiedziała, że nadchodzi?

- Była zaskoczeniem i nadal zastanawiamy się nad celowością tego posunięcia. Można zrozumieć, że może chodzić o szukanie dodatkowych środków na rekompensaty dla energetyki za zamrożenie cen energii, środków dla Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, ale nie sposób się zgodzić, że ten nowy odpis ma sens.

Rząd mówi o uszczelnianiu systemu odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o precyzowaniu zapisów, a przez objęcie 97-proc. odpisem przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia wywraca do góry nogami obecny porządek. Ten 97-procentowy odpis to de facto nowy podatek sektorowy, nakładany na gwarancje pochodzenia energii z OZE i jeśli wejdzie w tym kształcie w życie, to kompletnie zmieni sytuację na rynku gwarancji pochodzenia.

Warto odnieść się również do problematyki instrumentów finansowych, ponieważ omawiana zmiana w sposób analogiczny rozszerza formułę odpisu dla przychodów z tych instrumentów, ponownie wprowadzając wiele niepewności i czynników ryzyka dla wytwórców i odbiorców energii.

W naszej ocenie obowiązujący mechanizm limitu ceny nie powinien zniechęcać uczestników rynku do zawierania bilateralnych zobowiązań umownych ani wywoływać konieczności zrywania tego typu umów. To jest szczególnie istotne w kontekście umów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej z OZE ze stałą ceną, umożliwiających urynkawianie tego sektora w Polsce, jak również wszelkich form hedgingu i będzie szczególnie dotkliwe dla sektora prywatnego.

Czy wszyscy są podejrzani o obchodzenie prawa?

- Z przebiegu dyskusji na Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wynikało, że rządowi chodzi o to, żeby zapobiec unikaniu odpisów przez OZE, co będzie możliwe poprzez obniżanie cen energii objętych odpisem i podnoszenie cen gwarancji nieobjętych odpisem. Czy tak?

- Pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska (2 czerwca 2023 r. zakończyła pracę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - red.) mówiła podczas prac komisji, że trzeba uszczelnić prawo, bo niektórzy uczestnicy branży OZE próbują obchodzić przepisy, ale skali zjawiska nie podała. Użyła przy tym takiego porównania, że jak nie wolno sprzedawać biletów na mecz, to bilet oddaje się za darmo, ale do tego sprzedaje się bardzo drogi szalik.

Ale jeśli szalikiem ma być gwarancja pochodzenia, to równie dobrze może być nim cokolwiek innego sprzedawanego w komplecie z energią i gwarancjami w celu ucieczki przed odpisami na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Jeśli znane są przypadki obchodzenia prawa, to zamiast kolejny raz nowelizować ustawę sprzed pół roku, traktować jak podejrzanych wszystkich przedsiębiorców, być może warto zastanowić się nad wykorzystaniem już istniejących przepisów sankcyjnych.

Co by się zdaniem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej stało, gdyby ten odpis 97-procentowy wszedł w życie?

- Tak naprawdę nie jest wcale pewne, że chodzi o 97-procentowy odpis, bo według literalnego brzmienia projektu rządowa autopoprawka powoduje konieczność przekazywania w ramach odpisu 97 proc. sumy przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia oraz z rozliczeń dokonywanych w ramach instrumentów finansowych lub 197 proc. sumy tych przychodów, w zależności od tego, czy uzyskana przez danego wytwórcę cena rynkowa przekracza limit ceny. To, że intencją władz jest 97-procentowy odpis, wynika właściwie tylko z zapewnień minister Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej.

Tak czy inaczej wprowadzenie wysokiego odpisu od wartości sprzedaży gwarancji pochodzenia energii z OZE to ryzyko dla funkcjonowania rynku gwarancji pochodzenia w Polsce. Zarówno dla wytwórców energii z OZE, którzy mają przychody ze sprzedaży gwarancji, jak i przemysłu energochłonnego, który korzysta z gwarancji pochodzenia, ubiegając się o rekompensaty za wzrost cen energii z tytułu przenoszenia w ceny kosztów CO2.

Przy tym ryzyko wywrócenia rynku gwarancji pochodzenia jest nawet większe dla przemysłu, gospodarki niż dla branży OZE. Zmiana ta będzie dotkliwa również dla podmiotów realizujących sprawozdawczość związaną z ESG. Będą musiały one liczyć się co najmniej z większymi kosztami zakupu gwarancji za granicą, na czym zarobią pośrednicy i wytwórcy w innych państwach europejskich.

Brak gwarancji pochodzenia byłby kłopotem dla firm energochłonnych

Dlaczego pan tak uważa?

- Gwarancje pochodzenia mają zasadniczo 12-miesięczny termin ważności, a więc jeśli weszłyby przepisy o drakońskim odpisie, to nadal branża OZE mogłaby je pozyskiwać, ale uwzględniając koszty i nakład pracy po stronie wytwórcy, nawet jeśli się na to zdecyduje, to brak ekonomicznego uzasadnienia dla zbycia gwarancji w okresie obowiązywania obowiązku odpisu.

Dodając do tego niepewność związaną z faktem, iż nie słyszymy jasnej deklaracji o wygaszaniu tych regulacji (interwencyjnych na rynku energii - red.), które miały mieć przecież charakter przejściowy, a w polskim modelu zaprogramowane zostały aż do końca bieżącego roku, to istnieje realna obawa, że wielu wytwórców analizując swoje położenie, może zrezygnować z wnioskowania o gwarancje.

Natomiast jeśli podaż gwarancji spadnie, staną się niedostępne, to będzie poważny problem dla wszelkich przedsiębiorstw monitorujących ślad węglowy wytwarzanych produktów. W szczególności podmiotów energochłonnych, które w celu uzyskania rekompensat za lata 2021 oraz 2022 na podstawie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych są zobowiązane do umorzenia gwarancji pochodzenia do końca bieżącego roku, dla 30 proc. wolumenu zużytej energii elektrycznej, w odniesieniu do której dana firma uzyskała rekompensaty.

Co tak naprawdę mają gwarancje pochodzenia energii do tych rekompensat dla firm energochłonnych?

- System rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych ma na celu ograniczanie ryzyka przenoszenia produkcji odznaczającej się wysokim śladem węglowym poza Unię Europejską, ze względu na związane z polityką klimatyczną koszty ponoszone przez te przedsiębiorstwa. Możliwość uzyskania pomocy uzależniona jest od wykazania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez wykazanie, że co najmniej 30 proc. energii elektrycznej, w odniesieniu do której podmiot ten uzyskał rekompensaty, zostało wytworzone ze źródeł zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych.

Prawo uznaje za potwierdzenie zużycia tych 30 proc. zielonej energii umorzenie gwarancji pochodzenia energii z OZE na te 30 proc. zużytej energii i odpowiednią samodzielną produkcję zielonej energii na własne potrzeby. Firmy często wybierają umarzanie gwarancji pochodzenia, bo to najprostszy i najtańszy sposób na zapewnienie sobie prawa do rekompensat.

Gdyby zabrakło gwarancji, to przemysł energochłonny miałby kłopot z realizacją tych wymogów i stanąłby przed koniecznością zwrotu przyznanych rekompensat. Powyższe miałoby tragiczne skutki dla poziomu konkurencyjności polskiego przemysłu i całej gospodarki.

Transgraniczny transfer gwarancji pochodzenia do Polski byłby bardzo utrudniony

Nie można kupić gwarancji pochodzenia energii z OZE poza Polską?

- Można, ale użycie ich dla potwierdzenia prawa do rekompensaty byłoby trudne. Polska, a konkretnie Urząd Regulacji Energetyki, nie jest obecnie członkiem europejskiej organizacji zrzeszającej organy wydające gwarancje pochodzenia Association of Issuing Bodies (AIB).

To oznacza, że nie jest możliwy płynny transgraniczny transfer gwarancji pochodzenia do Polski i pozyskanie tych dokumentów z innych krajów. W obecnej sytuacji za każdym razem kupowane gwarancje musiałyby podlegać żmudnej procedurze uznania zagranicznej gwarancji w Polsce. Przystąpienie URE do AIB, o co zabiegamy, ułatwiłoby procedury.

Przy tym nie ma co ukrywać, że procedury uznawania gwarancji można obejść, ale oceniam, że to może mieć jakikolwiek sens tylko w przypadku dobrowolnej sprawozdawczości ESG. Trudno sobie wyobrazić użycie zagranicznych gwarancji pochodzenia w systemie rekompensat, a więc w komunikacji z Urzędem Regulacji Energetyki bez przeprowadzenia przez ten sam urząd wymaganej w świetle obowiązujących przepisów procedury uznania ich w Polsce.

Jak duży jest polski rynek gwarancji pochodzenia energii z OZE? O jakich pieniądzach mówimy, rozmawiając o rządowej autopoprawce?

- Gdyby chcieć mierzyć wartość rynku gwarancji pochodzenia, to należało by przyjąć, że obecnie realna ich cena to 15-25 zł/MWh. To więcej niż podaje TGE, ale TGE często nie widzi ostatecznej ceny. Jeśli chodzi o roczny wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia, to w 2022 r. były to niespełna 42 TWh.

W przypadku rządowej autopoprawki jednak nie tyle chodzi o to, ile warte są gwarancje pochodzenia, ile to jest te 97 proc. ich wartości, ale o to, ile pieniędzy ewentualnie nie trafiłoby na finansowanie zamrożenia cen energii z powodu ewentualnego przeniesienia jakiejś części cen energii do cen gwarancji bez objęcia ich odpisem.

Niestety, rząd nie przedstawił takich danych. Dyskusja o objęciu odpisami przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia to jest dyskusja o pieniądzach, ale jednocześnie większość jej uczestników nie wie, czy i ile pieniędzy może zabraknąć na rekompensaty za mrożenie cen energii. Staramy się o uzyskanie informacji na temat aktualnego bilansu wydatków i wpływów na fundusz.

Autopoprawka będzie doraźna lub nie - to zależy, czy kryzys wróci. Branża liczy na dialog

Jaki będzie los tej autopoprawki rządowej w części dotyczącej gwarancji pochodzenia? Sytuacja wyjaśni się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu zaczynającego się 13 czerwca 2023 roku?

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przyjęła projekt ustawy razem z rządową poprawką dotyczącą gwarancji pochodzenia. Zmian nie było, chociaż wiemy, że inne resorty niż klimatu i środowiska zgłaszały swoje uwagi, między innymi w zakresie problematycznej sytuacji firm energochłonnych.

Czy coś się może jeszcze zmienić? W ostatnich dniach otrzymaliśmy zapewnienie o otwartości Departamentu Elektroenergetyki Ministerstwa Klimatu i Środowiska nadzorowanego przez minister Annę Łukaszewską-Trzeciakowską, by ponownie pochylić się nad konstrukcją przyjętej autopoprawki w zakresie odpisu od przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia.

Jako przedstawiciele branży czujemy się w obowiązku zweryfikować złożoną deklarację. Dlatego podtrzymamy nasz apel, by porzucić rządową autopoprawkę dotyczącą odpisu od przychodów ze sprzedaży gwarancji oraz modyfikacje dotyczące instrumentów finansowych, akcentując jednocześnie jawną dysproporcję pomiędzy zapowiedzią uszczelniania systemu a negatywnymi konsekwencjami procedowanej regulacji.

Czy to nowe rozwiązanie dotyczące odpisów od przychodów ze sprzedaży gwarancji, jakiekolwiek by ostatecznie było, miałoby obowiązywać do końca 2023 roku czy to zagadka?

- Gdy rozmawiamy z władzami o interwencjach, to słyszymy, że to są rozwiązania incydentalne, więc nawet jeżeli mają negatywne konsekwencje dla biznesu, to są to zjawiska okresowe, kiedy interwencje są bezwzględnie konieczne.

Teraz, po spadku cen surowców energetycznych i cen energii, jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy zakładać, iż nie będzie przedłużenia interwencji na rynku energii na 2024 rok. Ale gdyby kryzys energetyczny wrócił, to mamy świadomość, że interwencje w jakiejś formule też wrócą.

Niestety, obecne regulacje nie są uniwersalnym wzorcem mogącym stanowić punkt odniesienia w przyszłości. Dlatego też, jeśli taka potrzeba faktycznie zaistnieje, chociażby w kontekście toczącej się w Europie dyskusji na temat preferowanych mechanizmów rynkowych sprzyjających przeciwdziałaniu gwałtownym wzrostom cen energii, to jako branża liczymy na dialog poprzedzający posunięcia legislacyjne. Z pewnością pomogłoby to uniknąć licznych nowelizacji przyjmowanych przepisów.