Rząd wywołał efekt domina na rynku prądu. Ceny w dół

Rząd liczył, że zmiany na rynku bilansującym energii elektrycznej pociągną za sobą spadek cen na tym rynku, co przeniesie się na giełdowy rynek energii. I tak się stało. Pierwsi korzystają na tym kupujący prąd po cenach powiązanych z notowaniami na rynku spot.

Ministerstwo Klimatu nie kryło, że zmieniając tzw. rozporządzenie systemowe w zakresie rynku bilansującego spodziewa się w efekcie spadku hurtowych cen prądu, co się faktycznie stało.

Na wpływ zmian reguł na rynku bilansującym na giełdowe ceny cen prądu wskazują zarówno sprzedawcy prądu jak i analitycy; nowe reguły mają według planów działać do końca 2023 roku.

Eksperci wskazują, że na spadku giełdowych cen hurtowych w pierwszej kolejności korzystają odbiorcy kupujący energię po cenach zależnych od giełdowych notowań cen prądu na rynku spot.

Minister klimatu i środowiska zmienił rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tzw. rozporządzenie systemowe).

Ministerstwo po zmianach na rynku bilansującym oczekiwało spadku giełdowych cen prądu

Na czym polegała zmiana? W uproszczeniu wprowadzony został mechanizm maksymalnych cen ofertowych sprzedaży prądu na rynku bilansującym, które muszą być składane po kosztach zbliżonych do kosztów zmiennych (paliwo i CO2).

- Na rynku bilansującym wytwórca nie może już samodzielnie kształtować przyrostowych cen ofertowych wkładając w nie węgiel, CO2, koszty środowiskowe, koszty majątku, marże i jeszcze ryzyko, że węgla zabraknie. Teraz może włożyć w ceny ofertowe tylko koszty zmienne (paliwo i CO2) oraz kilka procent marży i w efekcie mamy już inny świat cen– komentuje menadżer jednej z dużych spółek obrotu, proszący o zachowanie anonimowości.

Ministerstwo nie kryło, że zmieniając tzw. rozporządzenie systemowe spodziewa się po tym ruchu spadku hurtowych cen prądu.

„Oczekiwanym skutkiem jest obniżenie cen na rynku bilansującym i w konsekwencji również na rynkach krótkoterminowych i długoterminowych” - pisał resort informując o ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Świat cen hurtowych prądu jest faktycznie całkiem inny niż jeszcze kilka tygodni temu. Zmiana reguł gry na rynku bilansującym zaczęła obwiązywać 1 października 2022 roku, ale ceny hurtowe zaczęły spadać nawet wcześniej.

- Mamy wrażenie, że chociaż nowa regulacje nie weszła jeszcze w życie, to już działa – komentował nadchodzące zmiany regulacyjne na początku III dekady września szef jednej ze spółek obrotu.

Giełdowe ceny prądu zaczęły spadać zarówno na rynku spotowym jak i terminowym

Spadek cen prądu na giełdzie był dosyć szybki. Na Rynku Dnia Następnego (RDN, indeks TGEBase) jeszcze pod koniec sierpnia 2022 ceny prądu były na poziomie 1500-1600 zł/MWh.

Z początkiem września zaczęły się spadki. Pod koniec II dekady września 2022 prąd na RDN kosztował już poniżej 1000 zł/MWh, a w dni robocze od 3 października 2022 ceny oscylowały na poziomie 600-700 zł/MWh, wzrastając 11 października 2022 do nieco ponad 1000 zł/MWh.

Roman Przasnyski, analityk rynków finansowych, komentując sytuacje na rynku energii w minionym tygodniu wskazywał, że przyczyną spadku cen prądu była nie tylko zwiększona produkcja z OZE, ale także zmiany regulacji prawnych.

- Od tygodnia obowiązuje bowiem systemowe rozporządzenie ministra klimatu wprowadzające w giełdowym obrocie znaczące zmiany decydujące o nowych zasadach ustalania cen, a mówiąc wprost – ich systemowego obniżenia - komentował Roman Przasnyski.

Handlowcy także wskazują, że ostatnio obserwowany spadek cen hurtowych prądu na giełdowym rynku spotowym (RDN) to właśnie głównie skutek nowelizacji tzw. rozporządzenia systemowego, zmieniającego reguły gry na rynku bilansującym.

- Spadek cen prądu na giełdowym rynku spotowym w minionym tygodniu to efekt zmian sposobu sprzedaży prądu na rynku bilansującym wzmocniony generacją wiatraków, które dodatkowo obniżały ceny - słyszymy na rynku w jednej ze spółek obrotu.

- Same zmiany na rynku bilansującym dałyby mniejszy efekt spadku cen, ale głównym powodem obniżki cen na rynku spotowym jest wprowadzenie maksymalnych cen na rynku bilansującym - menadżer.

Na spadku cen giełdowych prądu na rynku spot część odbiorców energii już korzysta

Na spadku cen giełdowych prądu na rynku spotowym, co było widoczne wyraźnie już we wrześniu, część odbiorców energii już korzysta. To są odbiorcy, którzy zdecydowali się na zakup energii po cenach powiązanych z rynkiem spot.

- W pierwszej kolejności spadek cen na TGE odczuli już klienci, którzy zdecydowali się podpisać umowę, gdzie stawka za 1 MWh zależy od notowań na rynku spot. Wrześniowe średnie stawki za 1 MWh w zależności np. od marży sprzedawcy oscylowały w granicach 1000 zł/MWh- mówi Łukasz Czekała, prezes spółki OE IT, właściciela porównywarki cen prądu i gazu.

- Druga grupa beneficjentów to przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie zawarli umów na rok 2023 i planują podpisanie umowy ze stałą ceną. Na początku września oferty większości sprzedawców przekraczały 2000 zł/MWh, obecnie zbliżają się do poziomu 1 600 zł/MWh- mówi Łukasz Czekała.

Spadają też ceny prądu na na giełdowym rynku terminowym Jeszcze pod koniec I dekady września 2022 ceny prądu z dostawą w 2023 roku (kontrakt BASE Y 23) były na poziomie wyraźnie ponad 2000 zł/MWh. Od polowy września 2022 do początku I dekady października 2022 notowania tego kontraktu spadły z poziomu około 2000 zł/MWh do poniżej 1000 zł/MWh.

W samej nowelizacji omawianego rozporządzenia nie został określony termin obowiązywania nowych zasad działania rynku bilansującego.

„Zmiana mechanizmu składania ofert bilansujących jest rozwiązaniem tymczasowym i ściśle związanym z obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej w Polsce i w UE. Mechanizm planowo będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 " czytamy w ocenie skutków wprowadzonej regulacji.

