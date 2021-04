Rząd za przedłużeniem działania aukcyjnego systemu wsparcia OZE

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Rząd chce m.in. przedłużyć funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia OZE, a także wsparcia dla małych elektrowni wodnych i biogazowni - wynika z informacji podanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Ograniczenie obowiązków koncesyjnych

KOWR z dzierżawami bez przetargu

- Z przedłużenia systemu wsparcia do 17 lat skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok. 80 instalacji produkujących biogaz składowiskowy (BGS) i innych biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW, dla których upłynął lub w bieżącym roku i w kolejnych latach upływa 15-letni okres wsparcia (…) W związku z tym oddalone zostanie ryzyko, że zasadnicza część instalacji MEW i biogazowych zakończyłaby działalność w związku z brakiem wsparcia - czytamy w ocenie skutków projektów ustawy.Poza tym mają zostać ograniczone obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje, a jak wynika z rządowego komunikatu „na poziomie ustawy potwierdzona zostanie dotychczasowa praktyka Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE”.- Ma to znaczenie w kontekście zmiany kwalifikacji obowiązku - z koncesyjnego na rejestrowy - dla wytwórców energii z OZE z kilku tysięcy instalacji. Po zmianie, przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji - podano w komunikacie.Poza tym wprowadzona ma być zmiana dotycząca mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW.Dodatkowy wyjątek dotyczyć będzie, jak podano w komunikacie, instalacji fotowoltaicznych (PV) zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, VIz i nieużytkach, gdzie wartość ta wyniesie 1000 kW. Ponadto takiemu zwolnieniu będą podlegać urządzenia inne niż wolnostojące, czyli w praktyce zamontowane na dachach budynków.W komunikacie rządowym zwraca uwagę informacja, że wskutek wdrożenia ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma uzyskać możliwość bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na których mogą być prowadzone inwestycje w OZE.- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł realizować zadania na rzecz odnawialnych źródeł energii. Spółki kapitałowe działające w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych - nadzorowane przez ministra do spraw aktywów państwowych i prowadzące inwestycje OZE - będą mogły szybciej realizować wyznaczony Polsce cel zwiększenia produkcji energii odnawialnej. Chodzi o inwestycje na gruntach wydzierżawianych bez przeprowadzania przetargu - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.W skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wchodzi, jak podano w uzasadnieniu do projektu ustawy, 31 427 ha gruntów (w tym 1551,5 ha niezagospodarowanych i 29 875,5 ha znajdujących się w dzierżawie), które potencjalnie mogą być wykorzystane przez ich zagospodarowanie dla potrzeb pozyskiwania energii z OZE.