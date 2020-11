Rząd zajmie się centralnym systemem informacji o rynku energii

Rząd ma zająć się we wtorek projektem zmiany Prawa energetycznego, który m.in. zakłada budowę centralnego systemu informacji o rynku energii czy wprowadzanie inteligentnych liczników energii; planowana jest też debata nad projektem dotyczącym wsparcia morskiej energetyki wiatrowej.

Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia, określona zostanie w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat.Z powodu odmienności procesu budowlanego na morzu wprowadzana jest możliwość oddawania do użytkowania i wchodzenia do systemu wsparcia morskich farm wiatrowych w etapach. Jednak maksymalny okres wsparcia jest liczony od daty wytworzenia pierwszej energii z farmy, a nie z jej poszczególnych etapów.Projekt przewiduje, że do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii, lub takie, które były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.W projektowanej ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych, ponieważ nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy, stawka opodatkowania będzie iloczynem tej mocy w MW i kwoty 23 tys. zł.Rząd zajmie się też projektem zmian w Prawie o ruchu drogowym, który zakłada zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Zmiany mają też rozwiązać problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w różnych aktach prawnych.Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o Służbie Więziennej, który zmienia maksymalny limit wydatków Służby Więziennej na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. Ryczałt przysługuje funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. Zgodnie z projektem w latach 2022-2031 nowy limit wydatków budżetu państwa na ten cel ma wynieść 96 923 tys. zł. W latach 2012-2021 wynosił on 75 930 tys. zł.Ministrowie zajmą się również zmianą uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".