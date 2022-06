Rząd zajmie się wysokimi cenami węgla

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że podczas wtorkowych obrad Rady Ministrów dyskutowana będzie kwestia wysokich cen węgla oraz zakresu działań, które trzeba podjąć, by temu przeciwdziałać. Podkreśli też, że w KPO "nie ma żadnego podwyższania wieku emerytalnego".

Na kwestie rosnących cen węgla zwracał uwagę szef MS i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak podkreślił, "problem dotyczy bardzo wielu mieszkańców Polski, milionów ludzi".

Zapowiedział jednocześnie, że podczas wtorkowego posiedzenia rządu ministrowie reprezentujący Solidarną Polskę podniosą kwestię związaną z drastycznymi wzrostami cen węgla.

Müller w Programie Trzecim Polskiego Radia zaznaczył, że zawsze podczas posiedzeń Rady Ministrów jest punkt "wolne wnioski". Jak dodał, dyskusja o cenach węgla będzie. Przypomniał jednocześnie, że prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji zapowiedział działania związane z przeciwdziałaniem wysokimi cenom węgla. "I to jest realizacja tej zapowiedzi z weekendu prezesa Kaczyńskiego. Cieszę się, że minister Ziobro wpisuje się w tę zapowiedź premiera Kaczyńskiego" - mówił.

Według rzecznika rządu wtorkowa dyskusja na posiedzeniu Rady Ministrów nie będzie jednak dotyczyła konkretnego projektu, ale zakresu działań, które trzeba podjąć. "Ceny węgla są nieadekwatne. Trzeba zrobić wszystko, skrócić łańcuchy dostaw, być może pomyśleć o innych działaniach, aby zapewnić bezpieczeństwo pod kątem ogrzewania na zimę" - powiedział Müller.

Pytany o dopłaty do węgla dla osób opalających nim domy powiedział, że rozstrzygnięcia, czy będą to dopłaty bezpośrednie na razie nie ma. "Natomiast chcemy sprawdzić jak zadziała mechanizm skrócenia łańcuchów dostaw, czyli polskie spółki Skarbu Państwa będą bezpośrednio sprzedawały w detalu węgiel. W ten sposób chcemy obniżyć ceny węgla. Jeżeli nie będzie to wystarczające, to wtedy będziemy myśleć o innych rozwiązaniach" - zaznaczył Müller. Dodał, że decyzje w tej sprawie powinny zapaść jeszcze w tym miesiącu.

Na pytanie o wysokie ceny paliw na stacjach, Müller zwrócił uwagę, że rząd pracuje nad przedłużeniem tarczy antyinflacyjnej. Jak ocenił, benzyna jest droga, gdyż mamy kryzys wojenny. "Rozmawiamy też o większych dostawach do Polski z innych kierunków, bo to też generuje cenę" - podkreślił rzecznik rządu.

Müller pytany o zmiany dotyczące świadczenia 500 plus przyznał, że nie ma obecnie żadnych prac przygotowawczych do zmiany tego programu. "On jest stabilny, zostaje tak, jak w tej chwili. Nie ma w tej chwili prac jeżeli chodzi o waloryzację 500plus" - powiedział.

Rzecznik rządu odniósł się też do wypowiedzi szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Krajowy Plan odbudowy zawiera zobowiązanie do podniesienia wieku emerytalnego.

"Nie ma w KPO żadnego podwyższenia wieku emerytalnego. Są bodźce do ewentualnej dobrowolnej dłuższej pracy, dobrowolnej" - podkreślił Müller. Wskazał tu m.in. na zerowy PIT, czy inne ulgi.

"Prezes Kosiniak-Kamysz mówiący o ochronie wieku emerytalnego to kuriozalna sytuacja. Donald Tusk by mógł do tego dołączyć i jeszcze Grzegorz Schetyna obok stanąć i to już w ogóle byłby komplet tej komedii, którą w tej chwili oni wyprawiają" - dodał Müller.

Podkreślił jednocześnie, że PiS miał na sztandarach obniżenie wieku emerytalnego i nadal tego się trzyma. "Tu chodzi o dobrowolność; system zachęt i dobrowolność tej decyzji" - wskazał.

Müller pytany o wyjście z rządu wicepremiera Kaczyńskiego, zaznaczył, że na ten moment nie ma żadnej decyzji w tej kwestii. "Ogłaszam to wtedy, kiedy nastąpi, kiedy faktycznie będzie ogłoszone. Zawsze tak jest ze zmianami w rządzie, że czekam na ewentualne decyzje i termin też jest istotny, czy będzie czy nie" - mówił rzecznik rządu.