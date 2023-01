Rząd zapowiada wsparcie dla biogazowni

Biogazownie mają szczególną rolę jako źródło energii dla obszarów wiejskich - powiedział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dodał, że oprócz środków finansowych na ich rozwój przygotowywane są również zmiany legislacyjne dot. komplementarnego zaopatrzenia wsi w energię.

Jak poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk, "będziemy uruchamiali już w marcu nabór wniosków na energię odnawialną dla rolników".

Wyjaśnił, że będzie on dotyczył fotowoltaiki, energii wiatrowej z magazynem energii i biogazowni.

- To będzie program dotacyjny. On jest oczywiście z natury swojej trochę skromniejszy w ilości środków finansowych, ale jest to komplementarne z tymi działaniami, które dzisiaj ogłaszamy - stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak przekazał szef MRiRW, program będzie realizowany przez resort rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Ten program jeszcze funkcjonuje, bo to jest okres przejściowy - zaznaczył.

Według Kowalczyka energia odnawialna dla rolnictwa, dla obszarów wiejskich jest bardzo ważnym elementem "szczególnie kiedy mówimy o kryzysie energetycznym, o niestabilnych cenach, kiedy mówimy o znaczącym wzroście kosztów produkcji rolnej, stąd finasowanie zarówno energetyki odnawialnej w postaci fotowoltaiki i energii wiatrowej, ale przede wszystkim i rozwój biogazowni".

- Jest to na obszarach wiejskich niezwykle istotne, bo energia odnawialna w postaci fotowoltaiki i energii wiatrowej jest jednak mniej stabilnym źródłem niż energia z biogazu. Stąd tutaj szczególna rola biogazowni - podkreślił minister.

Kowalczyk dodał, że oprócz środków finansowych przygotowywane są również zmiany legislacyjne dotyczące rozwoju biogazowni rolniczych, "ale też dotyczące komplementarnego zaopatrzenia w energię obszarów wiejskich poprzez modyfikacje prawa dotyczącego spółdzielni energetycznych" - wskazał.

Wicepremier wyraził nadzieję, że dzięki temu nastąpi rozwój spółdzielni energetycznych.

- Spółdzielnie energetyczne będą beneficjentami tego programu; te istniejące, ale przede wszystkim te, które zostaną utworzone. To jest kolejny krok rozwoju energetyki na obszarach wiejskich - ocenił Kowalczyk.