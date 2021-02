Rząd zmienia reguły rynku energii

Opublikowany został projekt ustawy zakładający likwidację nałożonego na wytwórców prądu obowiązku jego sprzedaży na giełdzie (tzw. obligo giełdowe). Zdaniem projektodawcy w związku ze zmianami na rynku utrzymywanie obliga ograniczałoby swobodę i efektywne działanie firm energetycznych. Nie brak opinii, że likwidacja obliga będzie impulsem do wzrostu cen energii elektrycznej. Przemysł energochłonny jest zaniepokojony.

Ceny prądu bez obliga

Ręczne sterowanie dla wsparcia górnictwa?

Co się stanie na giełdzie?

Onichimowski uważa, że obligo powinno dotyczyć tylko jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, czyli tych, o których pracy decyduje operator systemu przesyłowego i tylko transakcji między podmiotami powiązanymi. To jego zdaniem konieczne, żeby przy aktualnym poziomie koncentracji rynku wytwarzania zapewnić płynność hurtowego rynku energii.Prezes jednej ze spółek zajmujących się handlem energią, proszący o zachowanie anonimowości, uważa, że 100-proc. obligo było złym pomysłem, podobnie jak jego likwidacja.- 100-proc. obligo jest złe, bo wskutek tego mechanizmu wytwórcy zostali zmuszeni do sprzedaży energii po cenach wynikających ze zleceń giełdowych, a te ceny często nie odzwierciedlały kosztów wytwarzania. Z kolei likwidacja obliga może doprowadzić do braku podaży energii na publicznym rynku hurtowym - stwierdza.- Oczywiście to skrajny scenariusz, bo zniesienie obliga nie oznacza zakazu sprzedaży prądu na giełdzie, a tylko pozycjonuje giełdę jako jeden z wielu, a nie podstawowy kanał sprzedaży. Jeśli spółki będą racjonalnie oferować energię na giełdzie, to brak obliga będzie lepszy niż 100-proc. obligo. Główną rolę mają tu do odegrania najwięksi krajowi producenci prądu – dodaje prezes.Tym, co chyba wszystkich najbardziej interesuje, jest wpływ planowanego zniesienia obliga giełdowego na ceny prądu. Projektodawca do wpływu likwidacji obliga na ceny prądu odniósł się dosyć ogólnie."Giełdowa cena energii elektrycznej jest co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, tj. najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych. Oznacza to, że wśród ofert sprzedaży energii elektrycznej są oferty z ceną niższą" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. - "Tworzy to potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa, na przykład w ramach realizacji długoterminowych strategii rynkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu presji konkurencyjnej na racjonalizowanie wielkości marży rynkowej, której wzrost powodowałby wzrost cen energii elektrycznej" - dodano.Zdaniem Grzegorza Onichimowskiego twierdzenie, że gdyby nie było mechanizmu ceny krańcowej, to część umów byłaby zawierana po niższej cenie, jest prawdą, ale dodaje, że „na ogół ofiarą tego byłyby podmioty o niewielkiej sile rynkowej, czyli niezależni producenci”, a odbiorcy energii by na tym nie skorzystali i dużo umów byłoby po cenie wyższej.- Tak naprawdę mechanizm ceny krańcowej chroni interesy małych odbiorców i niezależnych producentów, którzy nie mają dużej siły rynkowej, nie mogą uczestniczyć w stanowieniu ceny na daną godzinę i tylko dzięki temu mechanizmowi uzyskują cenę optymalną, cenę równowagi pomiędzy popytem i podażą - komentuje Grzegorz Onichimowski.Onichimowski uważa też, że głównym skutkiem likwidacji obliga byłby wzrost hurtowych cen prądu, a w efekcie wzmocnienie energetyki węglowej i jej właścicieli, czyli spółki energetyczne kontrolowane przez państwo, co jego zdaniem wynika nawet z uzasadnienia projektu ustawy.- O intencjach projektodawców świadczy też kompletnie skandaliczny zapis zawarty w przepisach przejściowych, który mówi, że po wejściu ustawy w życie już zawarte poprzez giełdę umowy pomiędzy podmiotami z tych samych grup mają zostać unieważnione. Ten zapis nie pojawia się po to, żeby obniżyć ceny energii. Oznacza, że już poszukiwana jest furtka do podwyżek - uważa Grzegorz Onichimowski.Jego zdaniem może dojść do subsydiowania górnictwa poprzez wyższe ceny energii (wzrost cen energii przekładany na wyższe ceny zakupu węgla). Cytowany już anonimowo prezes spółki sprzedającej prąd ocenia, że zwolennicy zniesienia obliga po prostu oczekują wyższych cen prądu.- Z uzasadnienia projektu ustawy, która ma zlikwidować obligo giełdowe, wynika, że zdaniem projektodawców głównym problemem obliga 100-proc. jest to, że trzeba energię sprzedawać po każdej cenie, jaka ustali się na giełdzie. Moim zdaniem oznacza to, że zwolennicy likwidacji obliga oczekują wyższych cen sprzedaży energii niż możliwe do uzyskania na giełdzie. W związku z tym uważam, że jeśli obligo zostanie zlikwidowane, to wskutek tego ceny energii wzrosną - komentuje prezes.Jego zdaniem zniesienie obliga będzie oznaczało wzrost znaczenia dużych wytwórców energii jako cenotwórców.Podobnie jak Grzegorz Onichimowski ocenia skutki likwidacji obliga giełdowego na prąd Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Uważa ona, że zniesienie obliga giełdowego spowoduje wzrost cen energii i pokazuje, jak wzrost cen prądu może pomóc energetyce węglowej.- Pomysł zniesienia obliga pochodzi ze spotkań rządu w sprawie górnictwa i można zrozumieć intencje. Likwidacja obliga spowoduje wzrost cen energii, a to przełoży się na zmiany w tzw. merit order (uszeregowania źródeł wytwórczych prądu pod względem kosztów produkcji - red.). W efekcie do systemu wejdą droższe jednostki węglowe, które ze względu na wysokie koszty pracowały niewielką liczbę godzin. W następstwie spalimy więcej węgla, jest to wyrafinowana forma wsparcia górnictwa, choć nie jest pewne, czy to będzie surowiec z polskich kopalń, bo przecież mamy globalny rynek węgla – komentuje Joanna Maćkowiak-Pandera.Prezes Forum Energii stwierdza, że obligo jest potrzebne na rynkach, które nie są w pełni konkurencyjne, a to jej zdaniem jest nasz przypadek. Wskazuje, że przemysł i inni odbiorcy nie dość, że obciążeni zostali kosztami opłaty mocowej, lockdownem, to zapłacą również za "eksperyment" zniesienia obliga giełdowego.- A szykuje się wydzielenie aktywów węglowych do jednego podmiotu – co jeszcze ograniczy konkurencję. Są granice ręcznego sterowania. Już teraz hurtowe ceny energii mamy najwyższe w regionie. Zniesienie obliga ten problem pogłębi - uważa Joanna Maćkowiak-Pandera.Forum Odbiorców Energi Elektrycznej i Gazu w swoim stanowisku w sprawie znaczenia giełdowego obrotu energią elektryczną dla rynku energii i roli obliga giełdowego stwierdziło, że dzięki pełnemu obligu giełdowemu krajowi odbiorcy mają możliwość kupowania energii elektrycznej na rynku hurtowym po cenach będących odzwierciedleniem działania mechanizmów wolnorynkowych.- (...) jako przedstawiciele branży energochłonnej, wyrażamy zaniepokojenie planamistrony rządowej artykułowanymi na spotkaniach dotyczących rozwiązywania problemów sektoragórniczego, a zmierzającymi do ograniczenia mechanizmów funkcjonowania konkurencyjnego rynkuenergii, co w konsekwencji będzie miało wysoce niepożądane konsekwencje dla krajowych odbiorcówenergii konkurujących swoimi produktami na rynkach światowych - m.in. stwierdza FOEEiG.MKiŚ zaznacza, że projekt ustawy przewiduje zwiększenie odpowiedzialności finansowej oraz karnej podmiotów dokonujących manipulacji na hurtowym rynku energii czy prób takiej manipulacji.Grzegorz Onichimowski uważa, że po likwidacji obliga spadną obroty energią elektryczną na giełdzie, ale na poszczególnych rynkach sytuacja będzie zróżnicowana.- Na rynku spotowym wielkich zmian nie przewiduję, bo bieżącą produkcję nieobjętą kontraktami terminowymi trzeba sprzedawać. Stąd rozważania o cenie krańcowej to zabawa teoretyczna. Natomiast na rynku terminowym spodziewam się spadku obrotów. Z projektu ustawy wynika, że po jej wejściu w życie mają być rozwiązane kontrakty forward, których stroną są firmy z tych samych grup energetycznych. To jest przepis, który obnaża manipulacyjny charakter likwidacji obliga giełdowego - mówi Grzegorz Onichimowski.Największą giełdą energii działającą w Polsce jest TGE ( w 2020 roku skandynawska giełda energii Nord Pool uruchomiła rynek dnia bieżącego dla obszaru Polski).W 2020 r. obroty prądem na TGE wyniosły ponad 243,1 TWh (+6,2 proc. rok do roku), z tego na rynku spot prawie 34,9 TWh (+2,8 proc. rok do roku), a na rynku terminowym około 208,3 TWh (+6,8 proc. rok do roku).Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, uważa, że po likwidacji obliga płynność giełdowego rynku spot będzie pod mniejszą presją, bo wytwórcy nie będą mogli powstrzymywać sprzedaży, a na rynku terminowym, gdzie sprzedaje się energię jeszcze nie wyprodukowaną, podaż spadnie. Zaznacza, że o tym, co się faktycznie stanie na giełdzie, przekonamy się po zniesieniu obliga.Respect Energy jest w szczególnej sytuacji, bo to animator rynku energii elektrycznej na TGE. Działalność animatora (tzw. market makera) polega na obowiązkowym składaniu zleceń po obu stronach rynku (kupno i sprzedaż) z określonym spreadem.- Nie zrezygnujemy z funkcji animatora rynku od razu po spodziewanym zniesieniu obliga. Zrobimy to, jeśli wskutek zniesienia obliga zmniejszy się płynność obrotów energią elektryczną i znacząco wzrosną spready, czyli różnice między cenami kupna i sprzedaży energii, a w konsekwencji nasze ryzyko stanie się nieakceptowalne. Natomiast jeśli po zniesieniu obliga uczestnicy rynku będą zachowywać się racjonalnie, to pozostaniemy animatorem rynku - mówi Sebastian Jabłoński.Zdaniem Grzegorza Onichimowskiego długoterminowo likwidacja obliga nic nie da ani energetyce węglowej, ani górnictwu.- Krótkoterminowo likwidacja obliga, wskutek wzrostu cen energii, jaki wywoła, może przynieść jakieś transfery środków dla górnictwa. Natomiast długoterminowo likwidacja obliga nic nie da ani energetyce węglowej, ani górnictwu. Wzrost cen energii, którego należy się spodziewać także ze względu na wzrost kosztów CO2, zachęci jeszcze bardziej do rozwoju OZE, które będą wypierały węgiel, a nas, konsumentów, do zaopatrywania się w energię na własną rękę, np. poprzez instalacje paneli PV - konkluduje Grzegorz Onichimowski.