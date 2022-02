Rząd zrobił spory krok ku wydzieleniu aktywów węglowych

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął program transformacji energetyki, zakładający m.in. wydzielenie aktywów węglowych - poinformował rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys. Projektem ma się teraz zająć Komitet Stały RM.

"KERM po omówieniu przyjął dokument rządowy Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa i rekomendował skierowanie go do dalszych prac" - poinformował Karol Manys.



Jak zaznaczył, kolejnym etapem prac nad projektem programu będzie Stały Komitet Rady Ministrów. Docelowo program ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.

Plan MAP zakłada, że do NABE ma wejść segment wytwarzania energii z węgla z grup Enea, PGE i Tauron. W Przypadku Enei będą to Enea Wytwarzanie (z elektrownią Kozienice) i Elektrownia Połaniec, w przypadku PGE - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (czyli głównie elektrownie Bełchatów, Turów i Opole), a w przypadku Taurona - Tauron Wytwarzanie i spółka Nowe Jaworzno, czyli blok 910 MW.

NABE jak węglowy monopolista

W skład NABE mają wejść również spółki serwisowe, zajmujące się utrzymaniem źródeł węglowych.Do NABE trafi również segment wydobycia węgla brunatnego, ale już nie wydobycie węgla kamiennego. To oznacza, że do Agencji mają wejść kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów z PGE, ale już nie Tauron Wydobycie z grupy Tauron (ma zostać przejęty bezpośrednio przez Skarb Państwa). Do NABE nie wejdzie także kopalnia Bogdanka.W NABE nie znalazłyby się natomiast sektory wytwarzania energii z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii, i sektor ciepłownictwa (który opiera się na węglu kamiennym).W grupach energetycznych pozostanie także dystrybucja energii oraz detaliczny i hurtowy handel energią elektryczną.

Proces wydzielenia aktywów miałby zakończyć się do końca 2022 roku. Pierwotnie zakładano, że w NABE pracować będzie 32 tys. pracowników i będzie ona miała ponad 50 proc. udziału produkcji w konsumpcji energii elektrycznej w Polsce.



Przy tym - w samym obozie Zjednoczonej Prawicy jest wiele wątpliwości. Nie brakuje także pytań o sens szybkiego odchodzenia od węgla w energetyce, kiedy przykładowo Chiny czy Indie inwestują w moce węglowe i zwiększają wydobycie węgla. Poza tym obecny kryzys energetyczny dobitnie pokazuje, że warto mieć własne surowce do wytwarzania energii. Inaczej trudno mówić o suwerenności energetycznej.



Nie brakuje też opinii, że nie odejdziemy zbyt szybko od produkcji energii z węgla, ale będziemy to odchodzenie opóźniać. Tu pojawia się postulat, że trzeba podążać ku czystym technologiom węglowym. I w tym kontekście padła też ostatnio sugestia, żeby przyjrzeć się gremiom naukowym, gdzie idą określone środki, a nie widać pożądanych efektów.



Ceny gazu mocno poszybowały w górę, przez to może zostać spowolnione nasze odchodzenie od węgla. Tym bardziej, że elektrownie jądrowe to odległa i niepewna alternatywa. Niemcy mają największą siłę przebicia w UE, a są niechętne budowie nowych bloków jądrowych.



- Obawiamy się też, że rząd może co innego deklarować, a co innego robić. Jeżeli już, to powinno być tak, że zamykamy przestarzałą jednostkę na węgiel a jednocześnie otwieramy nową stabilną. I nie chodzi tu o fotowoltaikę czy farmy wiatrowe, bo one stabilne nie są - zaznacza Tyszkiewicz.



Pierwotnie wskazywano, że nowoutworzona Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego miałaby się stać właścicielem bloków węglowych, które dziś należą do Enei, Taurona i PGE.



NABE nadzorowałoby generację 55 proc. powstającej w Polsce energii. Niektórzy wskazują, że taka monopolistyczna struktura zamiast redukować węgiel, raczej wydłużyłaby mu życie.