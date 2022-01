Rzecznik MKiŚ: we wtorek polsko-czeskie rozmowy w Warszawie ws. Turowa

We wtorek, 18 stycznia w Warszawie dojdzie do spotkania czeskiej minister środowiska Anny Hubaczkovej oraz minister klimatu Anny Moskwy ws. funkcjonowania kopalni węgla brunatnego Turów - potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik resortu klimatu i środowiska Aleksander Brzózka.

"Potwierdzam, że czeska delegacja przylatuje do Warszawy i we wtorek dojdzie do spotkania minister środowiska Czech Anny Hubaczkovej z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą. Rozmowy dotyczyć będą rozwiązania sporu wokół kopalni węgla brunatnego Turów" - przekazał w piątek PAP rzecznik MKiŚ Aleksander Brzózka.

Przedstawiciel ministerstwa podkreślił, że tak jak wcześniej polskiej stronie zależy na polubownym załatwieniu sporu.

Niedawno szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że do kolejnego spotkania polsko-czeskiego ws. Turowa miałoby dojść 18 stycznia. W czwartek czeska minister środowiska Anna Hubaczkova podczas swojej wizyty w Gródku nad Nysą przy granicy z Polską zadeklarowała, że jest gotowa pojechać do Warszawy z propozycją podpisania umowy o Turowie lub jej ostatecznego przedyskutowania.

Rokowania polsko-czeskie ws. funkcjonowania kopalni węgla brunatnego Turów zostały przerwane we wrześniu 2021 roku.

Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów pod koniec lutego br. Jednocześnie domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego. Polski rząd do nakazu wstrzymania wydobycia się nie zastosował.

20 września TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że płacić kary nie zamierza. Opinia rzecznika generalnego Trybunału ws. polsko-czeskiego sporu ws. Turowa ma zostać ogłoszona 3 lutego br.

Polsko-czeskie negocjacje dotyczące kopalni Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. Rozmowy zostały przerwane 30 września, a 5 listopada wznowione, jednak później nie były kontynuowane.