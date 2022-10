Rzecznik PiS: Chcemy zakończyć prace nad ustawą węglową

Na tym posiedzeniu Sejmu chcielibyśmy zakończyć prace nad dwiema ustawami: tzw. węglową i o wsparciu odbiorców. To są bardzo ważne i potrzebne ustawy. Mamy nadzieję, że posłowie będą mieli nad czym pracować, że to wróci z Senatu - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Chcielibyśmy móc zakończyć prace nad dwoma ustawami. Jedna z nich daje samorządom narzędzia do zaopatrywania mieszkańców, ich gmin w węgiel, upraszcza procedury, sprawia, że ci, którzy jeszcze nie zaopatrzyli się na zimę, będą mogli korzystać ze wsparcia samorządów - powiedział radosław Fogiel.

Druga ustawa wprowadza limity cenowe, taryfowe na energię elektryczną; ta, która ma pomóc odbiorcom wrażliwym, małym i średnim przedsiębiorcom, również samorządom - dodał.

To są dwie ustawy, bardzo ważne, bardzo potrzebne. Tutaj liczy się czas reakcji. I dlatego, mamy nadzieję, że posłowie będą mieli nad czym pracować, że to wróci z Senatu - zaznaczył.

PiS chce zakończyć prace nad ustawą węglową i ustawą o wsparciu odbiorców

Chodzi o dwie ustawy, którymi ma zająć się Senat podczas rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia. Pierwsza to ustawa wprowadzająca maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm, druga - ustawa umożliwiająca samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.

Także w środę Sejm rozpoczyna posiedzenie, dwudniowe.

Maksymalna cena energii elektrycznej dla samorządów i sektora MŚP

Zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku dla gospodarstw maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.

W wypadku gospodarstw domowych cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh - dla wszystkich gospodarstw domowych, 2,6 MWh - dla rodzin z osobą niepełnosprawną, 3 MWh - dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Przewidywany koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Druga z ustaw umożliwia samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł. Wcześniej gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę.

Węgiel samorządom po cenach preferencyjnych będą sprzedawać PGE Paliwa i Węglokoks. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 t węgla w tym roku i kolejne 1,5 t po 1 stycznia 2023 r. Aby dokonać takiego zakupu, mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, muszą złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Ponadto m.in. gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie tych przepisów, będą mogły wnosić o zwrot różnicy w cenie.