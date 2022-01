Rzecznik rządu: budujemy koalicję państw, które sprzeciwiają się niektórym rozwiązaniom pakietu Fit for 55

Budujemy koalicję państw, które sprzeciwiają się niektórym rozwiązaniom pakietu Fit for 55 - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Chodzi o sprzeciw - jak wskazał - wobec obciążenia transformacją mniej zamożnych obywateli UE.

Rzecznik rządu, który we wtorek był gościem TVP Info, odnosił się do przygotowywanego przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Chodzi o tryb przyjęcia decyzji o drastycznej zmianie systemu ETS (unijny system handlu emisjami CO2).

Ziobro chce, by TK sprawdził, czy rozwiązania, na które zgodzili się Donald Tusk i Ewa Kopacz, nie narusza przepisów Konstytucji RP.

"Myślę, że to, co nawet Trybunał Konstytucyjny orzeknie, to w Komisji Europejskiej ponownie niektórych zabolą zęby" - ocenił Müller. "Komisja Europejska nie chce uznawać tego typu wyroków. Już ostatnio mieliśmy taką sytuację w kontekście zasadniczym, chociażby wymiaru sprawiedliwości, więc to jest długa batalia, nie tylko na poziomie krajowym, ale batalia również na poziomie międzynarodowym" - dodał.

Ocenił też, że handel emisjami ma dziś charakter spekulacyjny. "Te zasady się zmieniły, mniej więcej w 2014 roku, czyli dopuszczono firmy finansowe i tak naprawdę dopuszczono, żeby spekulować emisjami i podwyższać ceny energii w bardzo wysoki sposób" - mówił rzecznik rządu.



Czytaj też: Związkowcy chcą obniżyć VAT na prąd i zablokować pakiet Fit for 55

Fit for 55 to ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. z 40 do 55 proc. względem poziomu z 1990 r. Będzie wymagać inwestycji szacowanych na ok. 500 mld euro rocznie do 2030 r. (o 350 mld euro więcej niż w latach 2011-2020).

Polityk podkreślił, że w ramach Fit for 55, kraje, które są "prymusami" niech redukują emisję w taki sposób, aby Unia Europejska osiągnęła cel klimatyczny. "Niech Niemcy redukują sobie do zera w 2030 roku" - mówił.

"Pakiet Fit for 55, to jest teraz gigantyczne pole negocjacyjne, bo każdy szczegół ma tam znaczenie, bo każdy szczegół przynosi kilka punktów procentowych redukcji. Niektórzy chcą z rolnictwa ograniczyć redukcję, niektórzy z paliw kopalnych, niektórzy z transportu, z mieszkalnictwa, z ciepłownictwa" - wskazał.



Czytaj też: Fit for 55 może w niewystarczającym stopniu ograniczyć wzrost globalnej temperatury

"My teraz budujemy koalicję państw, które sprzeciwiają się niektórym tym rozwiązaniom, bo chcą przesunąć ciężar transformacji energetycznej na osoby mniej zamożne" - dodał i w tym kontekście pytał, czemu międzynarodowe korporacje, które nie płacą podatków w UE, nie mogą się złożyć, tylko biedni i średniozamożni obywatele.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w środę w Sejmie, że Polska podejmie "wszelkie działania w Brukseli i w Polsce, by ochronić Polaków przed skutkami błędnej polityki, jaką serwuje Komisja Europejska". "Zrobimy wszystko, aby pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie" - zadeklarował Sasin.