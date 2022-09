Rzecznik rządu: Propozycja KE dot gazu i prądu wymaga szczegółowej analizy

Przedstawiona w środę propozycja Komisji Europejskiej ws. limitu cenowego na rosyjski gaz wymaga szczegółowej analizy - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Szefowa KE Ursula Von der Leyen w środę po południu wydała w Brukseli oświadczenie, w którym przedstawiła pomysły KE na walkę z kryzysem energetycznym. "Przedstawiamy zestaw natychmiastowych środków, które ochronią wrażliwych konsumentów i przedsiębiorstwa oraz pomogą im się dostosować" - zaznaczyła. KE proponuje m.in. limit cenowy na rosyjski gaz. Von der Leyen dodała też, że KE zaproponuje "obowiązkowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu" w UE.

"Propozycja Komisji Europejskiej, która została dzisiaj przedstawiona wymaga szczegółowej analizy. Jak wiemy, rynek energii jest bardzo skomplikowaną materią w związku z tym, gdy te propozycje formalnie trafią już do państw członkowskich będziemy je analizować" - powiedział rzecznik polskiego rządu.

"To, co jest dla nas najważniejsze, to przede wszystkim zmiany w zasadach ceny krańcowej. Musimy się przyjrzeć czy te zmiany, które dzisiaj Komisja Europejska zaproponowała, realizują ten efekt, o który nam chodzi, czyli obniżenie ceny energii elektrycznej" - zaznaczył.

Müller wskazał, że Polska nadal będzie podnosić postulat, dotyczący zamrożenia systemu ETS.

"Z racji na to, że przewodnicząca Komisji Europejskiej nie przedstawiła dzisiaj jeszcze szczegółów, to trudno się odnieść do całości projektu" - mówił Müller.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"