Rzecznik rządu zapowiada decyzje ws. budowy elektrowni atomowej

W tym roku możemy spodziewać się rozstrzygnięć ws. budowy elektrowni atomowej w Polsce - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. To kolejne potwierdzenie ze strony rządu, że wkrótce zapadnie wreszcie decyzja w sprawie polskiego programu jądrowego, nad którym dyskusje trwają od kilkudziesięciu lat.

Rzecznik rządu podtrzymał deklaracje, że jeszcze w tym roku zapadną rozstrzygnięcia w kwestii budowy elektrowni atomowej.

Atom jest podstawą większości scenariuszy Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie. Będzie to dokument analizujący scenariusze kosztowe transformacji polskiej gospodarki ku gospodarce niskoemisyjnej do 2050 roku oraz wskazujący najbardziej optymalny z nich.

Udziałem w budowie polskich elektrowni jądrowych są zainteresowane firmy z Francji, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.

Müller był pytany w Radiowej Jedynce o niedawną wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Przypomnijmy, że wśród tematów poruszanych w rozmowach z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, była kwestia budowy elektrowni atomowej.



- Francja i Polska mają kilka interesów, jednym z nich jest kwestia budowy elektrowni atomowej, bo Francja to bardzo duży potentat w tym zakresie - mówił wówczas rzecznik rządu Piotr Müller.



Teraz Piotr Müller pytany o to, czy po tej wizycie bliżej jest Polsce do budowy elektrowni atomowej z Francuzami czy Amerykanami, podkreślił, że kwestia budowy elektrowni atomowej była przez ostatnie kilkadziesiąt lat "elementem długich dyskusji".

Poinformował, że "tych rozstrzygnięć możemy spodziewać się już w tym roku".



- Trwają negocjacje. Byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne, gdybym teraz wskazał, kto jest bardziej preferowany - oświadczył rzecznik rządu. Jak przyznał, "to rozmowy o dużych pieniądzach".



Müller zaznaczył, że budowa elektrowni atomowej jest jednym z elementów, przez który Polska ma realizować cele klimatyczne.

- Jeżeli mamy ograniczyć emisję dwutlenku węgla (zgodnie z postulatami UE - red.), to wybudowanie elektrowni atomowej jest bez wątpienia jednym z ważnych filarów dostarczania energii w Polsce - oświadczył.

Atom w strategii transformacji polskiej energetyki

Niedawno minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wspomniała o pracach nad Strategią Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie. Będzie to dokument analizujący scenariusze kosztowe transformacji polskiej gospodarki ku gospodarce niskoemisyjnej do 2050 roku oraz wskazującym najbardziej optymalny z nich.



- Podczas prac nad Strategią analizowano pięć scenariuszy transformacji polskiej gospodarki, cztery z nich zakładają na pewnym etapie inwestycję w energię atomową - powiedziała w lutym minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zastrzegając, że mówimy o działaniach w "horyzoncie 2020-2050", co w przy obecnym tempie rozwoju technologii jest terminem odległym. Z drugiej strony konieczność podjęcie wyborów infrastrukturalnych sprawia, że już do 2030 roku musimy być gotowi do olbrzymiej fali inwestycji.