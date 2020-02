Rzeszów: Elektrociepłownia sprzedała w ub.r. niemal 2 mln GJ energii cieplnej

Należąca do PGE Energia Ciepła elektrociepłownia w Rzeszowie sprzedała w minionym roku prawie 2 mln GJ energii cieplnej. Przeznaczyła również 9,5 mln zł na rozwój sieci ciepłowniczej w stolicy Podkarpacia.

Jak poinformował dyrektor PGE Energia Ciepła oddział elektrociepłownia w Rzeszowie Paweł Majewski, sprzedaż niemal 2 mln GJ energii cieplnej świadczy o tym, że Rzeszów dynamicznie się rozwija.

"Rośnie liczba mieszkańców oraz nowo budowanych obiektów. Wzrasta też świadomość mieszkańców, którzy coraz częściej przyłączają swoje budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, dbając tym samym o środowisko naturalne. Każde przyłączenie nowego odbiorcy do systemu to działanie w kierunku poprawy jakości powietrza" - dodał.

Rynek ciepła w Rzeszowie od lat jest kształtowany przez współpracę pomiędzy rzeszowską elektrociepłownią a dystrybutorem ciepła, czyli Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.



W listopadzie ubiegłego roku podpisana została umowa między obu firmami. Elektrociepłownia przekażą MPEC 9,5 mln zł. Pieniądze te zostaną wydane m.in. na doprowadzenie i rozbudowę zostanie sieci ciepłowniczej na osiedla Pobitno, Słocina, Przybyszówka a także do strefy ekonomicznej Dworzysko.

Oprócz tych osiedli sieć zostanie doprowadzona również do osiedla Słoneczny Stok, a także w niektóre miejsca w rejonie al. Witosa, Paderewskiego, Lwowskiej, Bałtyckiej, Załęskiej, Lubelskiej oraz do śródmieścia. Część kwoty zostanie wydana na likwidację piecyków gazowych. Inwestycje zostaną zrealizowana w ciągu najbliższych czterech lat.

PGE Energia Ciepła należy do Grupy Kapitałowej PGE; jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km.