Są kandydaci na szefa nowego giganta. Wytworzy połowę prądu w Polsce

Odbyły się ostatnie rozmowy w konkursie na prezesa PGE GiEK, który ma też zostać prezesem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Poznaliśmy kandydatów. Jeśli agencja nie ruszy latem (najpewniej w lipcu) temat może zostać do rozstrzygnięcia po wyborach.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego może ruszyć 1 lipca 2023 r. To kolejne opóźnienie: jeszcze niedawno mówiono o końcu marca, a potem połowie kwietnia.

Pojawił się pomysł, aby w ramach NABE powstała spółka grupująca elektrownie na węgiel kamienny z Taurona Wytwarzania, ale także elektrownie Rybnik i Opole (obecnie w PGE GiEK) oraz Kozienice i Połaniec (obecnie Enea).

Wg naszych informacji stanowisko prezesa agencji otrzyma Sebastian Gola, Krzysztof Kuśmierowski, Norbert Grudzień, Ryszard Wasiłek albo Marcin Izdebski. Do rozstrzygnięcia dojdzie w przyszłym tygodniu.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) lider w przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, nie ma prezesa od 16 grudnia 2022 r., kiedy z tego stanowiska odwołano Andrzeja Legeżyńskiego. 21 marca 2023 r. ogłoszono konkurs na to stanowisko. Termin składania zgłoszeń minął 31 marca 2023 r. W czwartek, 20 kwietnia, odbyły się ostatnie rozmowy kwalifikacyjne w konkursie na stanowisko prezesa PGE GiEK.

Giełda kandydatów na prezesa NABE. Nazwiska mniej i bardziej zaskakujące

Wśród kandydatów na prezesa PGE GiEK - w przyszłości najpewniej NABE - jest Sebastian Gola, były prezes Tauron Wytwarzanie i spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT). I przed Wielkanocą w Zjednoczonej Prawicy i wśród związkowców, był w sprawie tej kandydatury "największy konsensus".

W dwóch źródłach potwierdziliśmy także, że w konkursie startuje Krzysztof Kuśmierowski, który był krótko prezesem PGE GiEK w 2021 r., pracował także w PGE i PGE Energia Ciepła.

Kolejna osoba, której nazwisko się pojawia, to Norbert Grudzień, czyli obecny wiceprezes PGE GiEK ds. operacyjnych i transformacji.

Wymieniany, choć z zastrzeżeniami i ze znakiem zapytania, jest także Ryszard Wasiłek, były wiceprezes PGE ds. operacyjnych, który w marcu 2023 r. złożył rezygnację z tego stanowiska.

Innym, pojawiającym się nazwiskiem (także potwierdzonym przez nas w dwóch źródłach) jest Marcin Izdebski, dyrektor departamentu spółek paliwowo-energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wciąż trwają polityczne spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o fotel prezesa PGE GiEK. Na razie bój o to stanowisko na razie wygrywa frakcja skupiona wokół posłanki Małgorzaty Janowskiej, która od lat ma rozdawać karty w Bełchatowie. Janowska wchodzi w skład Rady Krajowej Partii Republikańskiej, na czele której stoi Adam Bielan.

Frakcja ta ma walczyć z grupą skupioną wokół wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Sprawa jest poważna, ponieważ PGE GiEK to już dziś jedna z najważniejszych spółek energetycznych w Polsce. Do PGE GiEK należą m.in. elektrownie węglowe Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik i Dolna Odra oraz kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów. To najwięksi w kraju i jedni z największych w Europie producenci energii ze źródeł konwencjonalnych. A NABE będzie jeszcze większa.

Energetyczny gigant oparty na kilku ważnych filarach

To na spółce PGE GiEK ma opierać się struktura Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która ma przejąć elektrownie węglowe z grup energetycznych. Założono, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron, a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE GiEK oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia. Potem ma zostać utworzony holding.

Ten plan może zostać jednak zmieniony. Od wielu miesięcy trwa przepychanka pomiędzy politykami PiS i związkowcami z Solidarności o siedzibę NABE. PGE GiEK ma swoją siedzibę w Bełchatowie i dla wielu naturalne było, że siedziba NABE też powinna być w Bełchatowie. Parlamentarzyści i związkowcy z województwa śląskiego uznali jednak, że lepiej na siedzibę NABE nadają się Katowice (w przeszłości wymieniano także Jaworzno). Ta koncepcja nie przypadła jednak do gustu opcji bełchatowskiej.

Z informacji WNP.PL wynika, że pojawiła się propozycja kompromisu: siedziba NABE miałaby być w Bełchatowie, a w Katowicach siedziba spółki zależnej, grupującej elektrownie na węgiel kamienny nie tylko z Tauron Wytwarzanie, ale także elektrownie Opole i Rybnik (obecnie należące do PGE GiEK), a może nawet i elektrownie Kozienice i Połaniec (obecnie z grupy Enea). Dyskusje w tej sprawie się nadal toczą.

Tworzenie NABE jest operacją bardziej kłopotliwą, niż się wydawało, stąd kolejne opóźnienia. Jeszcze niedawno zapowiadano, że NABE powstanie do końca 2022 r., potem do końca marca 2023 r. Jeszcze w marcu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiadał, że NABE powstanie w kwietniu 2023 r. Teraz mówi się, że NABE może ruszyć dopiero 1 lipca 2023 r.

Ustalony na koniec marca termin przekazania wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) nie jest zagrożony – oceniał jeszcze w lutym prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Stało się jednak inaczej.

Potentat z niepewną przyszłością. Co będzie w 2025 r.?

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii w Polsce i zatrudniającym ok. 30 tys. osób. Pracownicy firm, które mają trafić do Agencji, obawiają się o jej przyszłość.

- Do NABE mają trafić elektrownie na węgiel kamienny i brunatny, a wciąż nie wiemy, jak będzie w przyszłości wyglądał system wsparcia energetyki konwencjonalnej. Rynek mocy, z którego korzystają także elektrownie węglowe mające wejść do NABE, zniknie z końcem 2025 r., czyli już za 2,5 roku. Wciąż nie wiemy, czy coś zastąpi rynek mocy, nie wiemy więc, na jakich zasadach będzie funkcjonowała energetyka węglowa po 2025 r. To ważne zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla pracowników tych elektrowni - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, przewodniczący Solidarności w Tauron Serwis oraz członek Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji woj. Śląskiego.

Przypomina, że od kilku lat trwają dyskusje o uruchomieniu programu 200+, w ramach którego mają zostać zmodernizowane stare bloki węglowe. Wciąż jednak nie wiadomo, czy i kiedy ten program będzie realizowany. A to bardzo ważna wiadomość dla elektrowni, które mają się znaleźć w NABE, ponieważ i one mają bloki klasy 200 MW.

- Od początku zakłada się, że NABE będzie rentownym podmiotem. A więc z założenia ma generować zyski. Działalność ma być finansowana z przychodów z rynku energii, świadczenia usług systemowych oraz przychodów z rynku mocy. Ten jednak po 2025 roku zniknie. Założono, że utworzenie i funkcjonowanie NABE nie będzie wiązało się z udzielaniem nowej pomocy publicznej. To brzmi jak zapowiedź czarów! Nie da się bez mechanizmów wsparcia utrzymać potencjału niezbędnych bloków węglowych - zaznaczył w niedawnej rozmowie z WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

- Bloki węglowe skazane są na zabójcze koszty nie tylko z tytułu cen uprawnień do emisji CO2. Przetrwanie jest kosztowne. Ale to cena naszego bezpieczeństwa. I bajdurzenie, że można to zrobić bez mechanizmów wsparcia, jest iluzją - ocenił Herbert Leopold Gabryś.

Pojawiają się także znaki zapytania dotyczące tego, jaka miałaby być strategia sprzedaży prądu przez NABE, skoro już nie ma obliga giełdowego. Wątpliwości budzie też to, czy wszyscy będą mieli mieli zagwarantowany równy dostęp do energii, czy nie będzie dyskryminacji kontrahentów, a przede wszystkim, czy firma będzie rentowna.

Dlaczego NABE powinna powstać i Tauronowi oraz PGE zależy?

Tworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, gdzie - zgodnie z rządowym planem - mają trafić krajowe aktywa wytwórcze oparte na węglu kamiennym i brunatnym - omawiane są od lat.

- Nadrzędnym celem polskiej elektroenergetyki - zarówno nas jako PGE, jak i innych grup energetycznych - jest utrzymanie polskiej elektroenergetyki w polskich rękach - mówi prezes PGE, oceniając, iż gwarancją w tym zakresie będzie NABE.

NABE to agencja mająca "dać bezpieczeństwo energetyczne do momentu, kiedy nie powstaną wielkoskalowe elektrownie jądrowe" oraz inne źródła, wystarczające do pokrycia zapotrzebowania krajowego systemu.

Wojciech Dąbrowski przypomina, że instytucje finansowe, ubezpieczyciele, banki, nie chcą finansować przedsiębiorstw, które mają w swoim portfolio źródła zasilane węglem. Także dlatego pojawił się pomysł wydzielenia elektrowni węglowych z grup energetycznych i przekazania ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przedsiębiorstwa energetyczne, pozbawione aktywów węglowych będą mogły się rozwijać. - Będziemy mogli się bardziej zapożyczyć, będziemy mogli zainwestować więcej w odnawialne źródła energii - mówi Dąbrowski.

Musimy inwestować w odnawialne źródła energii, w narzędzia do bilansowania systemu, magazyny energii; także w technologie jądrowe. To wszystko wymaga finansowania zewnętrznego, do którego nie mamy dzisiaj dostępu, wykazując się tak dużym śladem węglowym – tłumaczy z kolei Paweł Szczeszek, wskazując, iż problem dotyczy wszystkich energetycznych spółek.

Skupienie aktywów węglowych w NABE gwarantuje natomiast – zdaniem prezesa Taurona – ich działanie tak długo, jak długo będzie to uzasadnione bezpieczeństwem energetycznym kraju. Agencja może np. zdecydować o kontynuowaniu projektu modernizacji 200-megawatowych bloków węglowych, powodujących uelastycznienie systemu energetycznego.

Wobec wojny w Ukrainie, która unaoczniła konieczność zapewnienia Polsce niezależności energetycznej, projekt stworzenia NABE nabiera jeszcze większego znaczenia – ocenia.