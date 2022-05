Są pomysły, jak dać zarobić polskim firmom na transformacji energetyki

Wojna za wschodnią granicą, choć zweryfikuje strategie firm energetycznych, nie zahamuje transformacji sektora, a wręcz ją przyspieszy. Własne zeroemisyjne źródła energii stanowić będą o bezpieczeństwie. Przy polskich ambicjach i skali tego typu inwestycji kluczowy staje się tzw. local content (czyli udział krajowych i lokalnych podmiotów w łańcuchu wartości ). Trzeba go budować już na etapie planowania inwestycji.

Jak go kreować, jak namawiać firmy do współpracy - o tym rozmawiano podczas panelu „Local content w zielonej transformacji”, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wojna w Ukrainie spowodowała, że dziś local content rozumiany zaczyna być szerzej niż do tej pory - w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i stabilności dostaw dla rozwijanego projektu.

Dla kreowania lokalnych wartości jest ważne tworzenie platform współpracy, a także strategie dotyczące kadr. Ograniczenia natury technologicznej mogą przekreślić szanse polskich firm.





– Local content dziś, w sytuacji wojny na Ukrainie, przybrał zupełnie inne znaczenie niż do tej pory. Energia odnawialna to energia wolności, którą my w Europie jesteśmy w stanie produkować, uniezależniając się od dostawców spoza UE. To priorytetowe dla wszystkich decydentów, aby konstruować mix energetyczny i łańcuch dostaw jako element kluczowym do zapewnienia niezależności energetycznej – podkreślił Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. – Jeśli chodzi o Europę, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne właśnie z poziomu przemysłu.

Jak wyliczył prezes PSEW, polski local content w lądowej energetyce wiatrowej wynosi 40 proc., zaś dla pierwszej farmy wiatrowej, jaka ma być budowana na Bałtyku, to ok. 20 proc.

Zdaniem Michała Kołodziejczyka, prezesa spółki Equinor Polska, local content warto zdefiniować w obliczu wojny na Ukrainie jako udział firm mających tożsame wartości i priorytety w zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Byliśmy firmą, która wyszła z Rosji na samym początku wojny – zauważył Kołodziejczyk. – Jeśli chodzi o nasze projekty Bałtyk 2 i 3, które realizujemy w Polsce na Bałtyku (1,4 GW w pierwszej fazie), tam wkład lokalnych firm może wynieść między 23 a 38 proc. i to są ogromne liczby. Bałtyk 2 i 3 to kwota ok. 20 mld zł, czyli dla local contentu mówimy o 4-7 mld zł.

O local contencie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, jako o pewnym zabezpieczeniu łańcucha dostaw dla projektu, mówił Mirosław Kowalik, prezes spółki Westinghouse Electric Poland. Podkreślił , że przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych – jakimi są farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa – ważne jest zarówno podejście biznesowe (zakładany zwrot z kapitału), jak i cele strategiczne.

– Biorąc pod uwagę, że te projekty infrastrukturalne trwają bardzo długo, potrzebują dużego lokalnego zaangażowania, również instytucji, administracji państwowej i różnych interesariuszy, dlatego pojęcie local contentu powinniśmy rozpatrywać też w kontekście wartości dodanej dla regionu, lokalnej społeczności. To też jest impulsem do rozwoju wielu dziedzin – zaczynając od uczelni, a kończąc na podwykonawcach – mówił Kowalik. – Szacujemy, że w przypadku projektu jądrowego ten wkład lokalny wyniesie 50-70 proc., czyli local content przy tych 50 proc. to będzie kilkadziesiąt miliardów w perspektywie najbliższych dwóch dekad, jeśli terminy podane w polskim programie jądrowym zostaną dotrzymane.

Trzeba skracać łańcuchy dostaw

Chodzi zatem o to, by jak najwięcej dostaw realizować z bliższego otoczenia (regionu, kraju), później sięgając do otoczenia Unii Europejskiej i szerzej – gospodarek cywilizacji zachodniej.

O krótszych łańcuchach dostaw mówił też Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Globalna polityka się zawaliła i trzeba łańcuchy dostaw budować krótsze, żeby procesy np. od powstania nowych technologii po produkcję odbywały się w Europie. Mamy obecnie bezprecedensową transformację w przemyśle, nie chodzi tylko o nowe technologie w zakresie energii, ale też o rolnictwo, transport, politykę odpadową, politykę materiałową itd. Wiele produktów musi się zmienić. Patrząc na to, jakie technologie chcemy rozwijać, musimy wziąć pod uwagę też, ile marży w danej technologii zostaje lokalnie – argumentował Racięcki.

Jego zdaniem do kwestii krajowego udziału w inwestycjach można też podejść od strony technologicznej i zamiast wysyłać ludzi do pracy za granicę, wysłać tam gotowe produkty robione lokalnie.

Powstaje nowa branża, potrzebne nowe kadry

Projekty związane transformacją energetyczną – morskie farmy wiatrowe, dalszy rozwój onshoru, gigantyczna inwestycja w energetykę jądrową – dotyczyć będą w dużej mierze jednego regionu: Pomorza. To szansa, ale też wyzwanie.

– Tyle na Bałtyku dawno się nie działo, dla Pomorza to wielka szansa. W skali krajowej da to też pewien impuls do rozwoju. Będziemy mieć nową branżę na Pomorzu i w Polsce, powstanie zupełnie nowa infrastruktura, nie tylko w energetyce, ale i drogowa, kolejowa, zmienią się miejsca zintensyfikowania inwestycji – podkreślił Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Do tego będą potrzebni pracownicy, wykwalifikowane kadry.

– Spółki Skarbu Państwa są już w kontakcie z uczelniami, ale powinniśmy zejść też niżej, bo zainteresowanie nowymi zawodami powinno się odbywać na poziomie szkół średnich. I tu rola mniejszych samorządów też jest ważna – dodał wiceminister.

Dla władz samorządu województwa liczy się też wartość dodana dla regionu.

– Bardzo ważne są skutki dla turystyki, ale też współpraca z uczelniami, dlatego w regionie powstała Pomorska Platforma Offshore, której głównym celem jest wypracowywanie przy jednym stole rozwiązań służących zwiększeniu tego local contentu – mówiła Karolina Lipińska z Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.