Są projekty energetyczne, które są racją stanu. Nasze bezpieczeństwo to atom i węgiel

Bilans, atom, offshore, węgiel. O tym, co najważniejsze dla polskiej energetyki rozmawiamy z Anną Łukaszewską-Trzeciakowską, pełnomocnikiem rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej zapewnia, że "bilansowo jesteśmy bezpieczni", ale przyznaje, że "niedawno trochę się martwiliśmy sytuacją w Niemczech".

- Oceniam, że ostatecznie w tzw. trilogu - konsultacjach stanowisk Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej - przedłużenie do 2028 roku rynku mocy dla instalacji, które emitują ponad 550 g CO2/kWh, zostanie potwierdzone - komentuje Łukaszewska-Trzeciakowska.

Jej zdaniem do projektów, które należy kontynuować/uruchomić bez względu na wynik październikowych wyborów parlamentarnych, należą projekty jądrowe, offshorowe i modernizacja bloków 200 MW.

Według naszej rozmówczyni trzeba wrócić do sprawy poprawy elastyczności bloków węglowych 200 MW i zmodernizować je pod kątem elastyczności oraz zapewnić elastycznym jednostkom możliwość zarabiania także na rynku.

Bezpieczeństwo energetyczne wymaga z pewnością jednoczesnego spełnienia kilku warunków, w tym pewności dostaw energii po akceptowalnej cenie, a w związku z tym i bezpieczeństwa surowcowego. Zacznijmy zatem od tego, jakie są prognozy, jeśli chodzi o możliwości bilansowania popytu i podaży mocy w najbliższych miesiącach? Czy zimą nie zabraknie prądu?

- Na dziś jesteśmy bezpieczni. Przewidywane nadwyżki mocy w systemie są wystarczające do bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a nawet większe i życzyłabym sobie, żeby takie były zawsze, a problemów z dostępem do paliw, tzn. węgla i gazu, nie przewidujemy.

Oczywiście zawsze może się zdarzyć coś nieprzewidywalnego, tak jak to było we wrześniu 2022 r., kiedy trzeba było skorzystać z rynku mocy, co jest jednym z narzędzi operatorskich służących zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Wtedy doszło do tego dlatego, że bilans mocy był napięty z powodu ograniczonej dostępności elektrowni wiatrowych (niska wietrzność) i jednocześnie nagle wypadł z pracy blok 910 MW w Jaworznie.

Podsumowując, generalnie bilansowo jesteśmy bezpieczni, ale faktem też jest, że jeszcze niedawno trochę się martwiliśmy sytuacją w Niemczech. Po wyłączeniu elektrowni jądrowych Niemcy stały się importerem netto energii elektrycznej, brakuje im własnych mocy i to osłabiło europejskie bezpieczeństwo energetyczne. Sytuację nieco uspokoiła decyzja Niemiec o włączeniu do pracy elektrowni na węgiel brunatny o mocy około 2 GW.

"Trzeba wrócić do sprawy poprawy elastyczności bloków węglowych 200 MW"

Jak poważnym ryzykiem dla zapewnienia bilansu mocy jest potencjalne wyłączenie pokaźnej floty bloków węglowych z powodów ekonomicznych w 2025 roku po tym, jak utracą wsparcie z rynku mocy?

- Nie widzę w Radzie Unii Europejskiej realnych, znaczących głosów przeciwko polskiemu postulatowi przedłużenia wsparcia z rynku mocy do 2028 roku dla węgla i w związku z tym nie postrzegam utraty wsparcia z rynku mocy w 2025 przez elektrownie węglowe jako realnego zagrożenia dla naszego bilansu mocy.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła jednak w lipcu 2023 r. stanowisko dotyczące zmian rozporządzenia o rynku energii elektrycznej, które nie odnosi się do postulowanego przez Polskę na forum Rady UE przedłużenia do końca 2028 roku możliwości korzystania z rynku mocy przez instalacje, które emitują ponad 550 g CO2/kWh.

- Tak, ale spokojnie czekam na decyzję Rady UE w tej sprawie i oceniam, że ostatecznie w tzw. trilogu, tzn. w konsultacjach stanowisk Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej, przedłużenie do 2028 roku rynku mocy dla instalacji, które emitują ponad 550 g CO2/kWh, zostanie potwierdzone.

Obecnie na poziomie Rady UE problem z przyjęciem rewizji rozporządzenia o rynku energii elektrycznej związany jest nie z przedłużaniem rynku mocy dla elektrowni węglowych, tylko z rozwiązaniami dla energetyki jądrowej. Powstał pewien klincz polegający na tym, że Francja opowiada się za dopuszczeniem wsparcia i redystrybucji przychodów dla modernizowanych elektrowni jądrowych w postaci kontraktu różnicowego, a Niemcy są temu przeciwni. Końca tego sporu nie widać.

Ponadto w najbliższych latach nasz bilans mocy się poprawi, bo wejdą do pracy znaczące moce gazowe, tj. elektrownie gazowe w Gryfinie, czyli tzw. Dolna Odra, w Ostrołęce i Grudziądzu, a na horyzoncie są kolejne tego typu inwestycje, jak np. już rozpoczęta w Rybniku czy planowana przez ZE PAK.

Niemniej uważam, że trzeba wrócić do sprawy poprawy elastyczności bloków węglowych 200 MW i zmodernizować je pod kątem elastyczności oraz zapewnić elastycznym jednostkom możliwość zarabiania także na rynku. W każdym razie ja jestem w "team 200 MW" - bo są różne stanowiska - i uważam, że dla bezpieczeństwa energetycznego powinny jeszcze przez jakiś czas zostać w KSE.

Bez wydzielenia aktywów węglowych byłoby dużo trudniej transformować energetykę

Z informacji płynących przynajmniej z niektórych grup energetycznych wynikało, że nie podejmują decyzji o modernizacji bloków 200 MW, bo te bloki miały znaleźć się w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), a zatem to opóźnienie projektu powołania NABE spowodowało, że nie ma decyzji o modernizacji bloków 200 MW?

- Projekt NABE trwał długo i rzeczywiście zauważało się, że spółki będące właścicielami bloków 200 MW wykazywały umiarkowaną skłonność do inwestowania w modernizację tych bloków, bo właśnie miały trafić do NABE. Rozumiem to, ale czas na modernizację tych bloków nam się kończy i dlatego żałuję, że Senat odrzucił ustawę o gwarancjach finansowych dla NABE i tym samym zatrzymał proces tworzenia NABE.

Projekt NABE dawał przestrzeń do tego, żeby pracować dalej i spokojniej nad zmianą miksu energetycznego i dlatego uważam, że po wyborach parlamentarnych należy do niego wrócić.

Oczywiście trzeba się przyglądać uważnie projektowi NABE, tzn. tak nim kierować, żeby spełniał funkcję bezpiecznika systemu, a nie stał się przeszkodą w transformacji energetycznej, ale bez NABE czy jakiejś innej decyzji o wydzieleniu aktywów węglowych będzie nam dużo trudniej transformować energetykę.

Dlaczego?

- Utrzymanie obecnego stanu bezpieczeństwa energetycznego wymaga dalszych działań. Minioną zimę przeszliśmy bezpiecznie. Zbliżająca się zima również taka będzie, ale bez konsekwentnej przebudowy miksu energetycznego ten stan nie utrzyma się na zawsze.

Rzeczywistość taką, jaka jest, każdy widzi. Jeżeli nie będzie reformy rynku ETS, którą postulujemy, w pewnym momencie ceny uprawnień do emisji CO2 doprowadzą do takiej sytuacji, że nawet przy założeniu teoretycznym o darmowym paliwie, energia z paliw konwencjonalnych będzie niekonkurencyjna cenowo.

W związku z tym jeśli zostawimy elektroenergetykę opartą na tych paliwach w grupach energetycznych, to będzie to stanowiło wyzwanie dla ich dalszej działalności, a wobec tego zwiększałoby to skłonność do prób wycofywania bloków konwencjonalnych, które będą ciągle potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Gdyby bloki węglowe w którymś momencie okazały się nieopłacalne, ale ich wyłączanie zagrażałoby utrzymaniu bilansu mocy, bezpieczeństwu dostaw energii, to co wtedy?

- To ze względu na bezpieczeństwo energetyczne nie zostałyby wyłączone, tak samo jak nie została zatrzymana elektrownia Turów. Nie znam nikogo, kto podjąłby decyzję o wyłączaniu bloków węglowych, wiedząc, że to zagraża bezpieczeństwu dostaw energii w Polsce.

Oczywiście nie zwalnia nas to od myślenia, jak rynek bilansować inaczej niż energetyką węglową. Przy czym opowieści, że się utrzymamy dzięki importowi energii, to gotowy scenariusz na katastrofę ekonomiczną, o bezpieczeństwie nie wspominając. Gdybym chciała wygrać za wszelką cenę wyścig o nowych inwestorów, to właśnie starałabym się uzależnić konkurentów od importu energii.

Polska zabiega w Brukseli o zgodę na wsparcie elektrowni jądrowej nie tylko w postaci gwarancji ceny sprzedawanej energii

Jakie znaczenie dla polskiego rządowego projektu jądrowego będzie miało rozstrzygnięcie dotyczące zakresu i formuły wsparcia, czyli pomocy publicznej dla energetyki jądrowej w UE?

- Spór francusko-niemiecki dotyczy możliwości wspierania zmodernizowanych elektrowni jądrowych, a wobec tego dotyczy nas teraz mniej, bo elektrowni jądrowych nie mamy. Z kolei kwestia możliwości wspierania nowych elektrowni jądrowych nie budzi większego oporu w Radzie UE.

Niedługo w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej będziemy mieli zabezpieczone finansowanie budowy pierwszego reaktora przez podwyższenie kapitału własnego spółki PEJ i gwarantowane przez Skarb Państwa pożyczki. Mamy już deklarację z amerykańskiego Eximbanku o możliwości udzielenia finansowania.

Uruchomienie tych środków będzie połączone z zapewnieniem stabilnej ceny sprzedaży energii i wsparciem produkcji. Dlatego zabiegamy w Brukseli o zgodę na wsparcie w postaci gwarancji ceny sprzedawanej energii i o możliwość zagwarantowania elektrowni odbioru odpowiednio dużych wolumenów energii. Chciałabym, żeby to był mechanizm, który spowoduje, że elektrownia jądrowa będzie pracowała z wykorzystaniem mocy na poziomie blisko technicznych możliwości.

Stanowisko KE jest takie, że mechanizm wsparcia produkcji elektrowni jądrowej nie może być mechanizmem zakłócającym pracę źródeł odnawialnych. Przekonujemy, że pierwszy projekt nie zaburzy konstrukcji rynku, tylko ją poprawi i jesteśmy dobrej myśli.

Tu muszę skończyć mówić o naszym pomyśle i reakcji Brukseli, bo nie mogę wszystkiego powiedzieć, a dopóki nie wszystko jest uzgodnione, to nic nie jest uzgodnione. W każdym razie liczymy, że uda nam się zamknąć proces uzgodnienia wsparcia dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej tak, aby na początku 2025 r. podjąć finalną decyzję inwestycyjną, w zgodzie z założonym przez nas harmonogramem.

Uciekło sporo czasu na przygotowanie projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a w tym okresie nastąpił rozwój technologii OZE. Czy w polskim miksie naprawdę musi być energetyka jądrowa?

- Można w teorii projektować czy planować miks energetyczny oparty wyłącznie na OZE, ale aby to nie było życzeniowe myślenie, musiałoby być spełnionych jednocześnie kilka warunków, a ja ich nie widzę na horyzoncie realności.

OZE pewnie możemy rozwijać szybciej, chociaż chyba do tego trzeba byłoby pokryć kraj niewyobrażalną ilością sieci. Nie mamy wystarczająco dużo wielkoskalowych magazynów energii, żeby zapewnić stabilność dostaw energii, a w najbliższej przyszłości nie powstaną one w wystarczającej liczbie.

Jest jeszcze kwestia metali ziem rzadkich, kluczowych dla rozwoju OZE, i chemicznych magazynów energii. W Europie nie mamy produkcji metali ziem rzadkich, trzeba by ich dopiero szukać. Mają je m.in. Chiny i Afryka, która jest pod coraz większym wpływem chińsko-rosyjskim. Jeżeli nową energetykę oprzemy całkowicie na zasobach, których nie mamy, to metale ziem rzadkich mogą stać się nowym gazem, kolejnym uzależnieniem.

Sprawa głębokiej reformy unijnego rynku energii wróci po wyborze nowej Komisji Europejskiej w 2024 roku?

To teraz o akceptowalnych cenach energii. Nawet jeśli pominąć kwestie klimatyczne, to racjonalne jest, żeby przy zachowaniu bezpieczeństwa bilansowego rozwijać OZE, bo w obecnym modelu rynku rozwój tych źródeł oznacza wypychanie z rynku droższych, opartych o paliwa kopalne elektrowni i obniża cenę hurtową prądu. Czy jednak są tu jakieś ryzyka?

- To nie jest aż takie proste, bo inwestorzy chcą mieć zapewnione stabilne dostawy energii, a ciągle OZE i magazyny energii tej pewności moim zdaniem nie dają i wydaje się, że przemysł też tak to nadal postrzega.

Do takich wniosków doszliśmy podczas dyskusji o linii bezpośredniej. Przed zmianą istniały przepisy umożliwiające mechanizm linii bezpośredniej. Nie istniały przeszkody, by budować linie bezpośrednie łączące zakłady przemysłowe ze źródłami OZE w układzie wyspowym, bez połączenia z KSE. Mimo to, nikt tego nie robił.

To oznacza, jak sądzę, że same OZE, czy wsparte magazynami nie są jeszcze dla przedsiębiorców gwarancją stabilnych dostaw energii i nadal to KSE, czyli scentralizowany system zaopatrzenia w energię postrzegany jest jako gwarant stabilnych dostaw energii.

Kryzys energetyczny przyniósł krytykę stosowanego obecnie w UE mechanizmu ceny krańcowej, który oznacza, że w danym momencie cenę na rynku hurtowym wyznacza najdroższa elektrownia, czyli w Polsce węglowa albo gazowa. Jak z tego wyjść i upowszechnić pożytki z rozwoju OZE?

- Powszechnym pożytkiem z rozwoju OZE, a zwłaszcza z fotowoltaiki, jest to, że ta technologia wypłaszacza ceny okresowo, w ciągu dnia, by w szczytach wieczornych generować ceny wysokie. Jednak przychodzi jesień, krótsze i mniej nasłonecznione dni, a rola cenowa OZE maleje.

Na forum Rady UE rozpoczynaliśmy rozmowy o nowym modelu rynku energii z zamiarem przeprowadzenia głębokiej reformy upowszechniającej pożytki z rozwoju OZE. Pomysły na to mieli Grecy, Hiszpanie, a także my przedkładając do dyskusji pomysł utworzenia dwóch rynków hurtowych – energii z OZE i energii ze źródeł konwencjonalnych, w tym jądrowej.

To nie wyszło, bo mówiąc ogólnie w którymś momencie przyszedł sygnał polityczny z Brukseli, żeby dużą rewizję rynku energii odłożyć, bo sprawa jest trudna, niedojrzała, a poza tym zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. I tak się stało. Jednak temat głębokiej reformy unijnego rynku energii moim zdaniem wróci po wyborze nowej Komisji Europejskiej w 2024 roku.

"Jestem konserwatywna, jeśli chodzi o budowę kolejnych transgranicznych połączeń elektroenergetycznych"

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku nie została zaktualizowana. Pojawił się zarys aktualizacji akcentujący szybszy rozwój OZE, a także regulacje to zapowiadające - jak m.in. plan rozwoju offshoru do 12 GW. Jakie projekty energetyczne należałoby, pani zdaniem, kontynuować bez względu na wynik wyborów 15 października, bo to po prostu polska racja stanu?

- Na pewno powinny to być projekty jądrowe. I to nie dlatego, że nadzoruję rządowy program jądrowy.