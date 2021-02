Sąd UE unieważnił zaostrzenie norm emisji, ale... utrzymał je w mocy

Bez żadnych wątpliwości Sąd UE podzielił pogląd Polski, że podczas głosowania na konkluzjami BAT powinien być zastosowany nicejski system liczenia głosów, a nie – jak się stało – lizboński i unieważnił konkluzje BAT. Wyrok Sądu UE oznacza, że konkluzje BAT są nieważne, ale ich skutki obowiązują do czasu przyjęcia nowych konkluzji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy, do 27 stycznia 2022 - mówi Agnieszka Skorupińska, adwokat, partner, lider zespołu prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS.

- Po wyroku Sądu UE konkluzje BAT z 2017 roku powinny być poddane ponownemu głosowaniu i przyjęte zgodnie z większością kwalifikowaną w systemie nicejskim, czyli tak jak wnioskowała Polska.Upłynęło jednak sporo czasu od tamtego głosowania i trudno z góry przesądzić, czy nadal zebrałaby się większość umożliwiająca odrzucenie konkluzji BAT, co było prawdopodobne w 2017 roku. Nie mamy zatem pewności, czy konkluzje BAT zostaną przyjęte, czy odrzucone.Gdyby konkluzje BAT w wersji z 2017 roku nie zostały przyjęte w ponownym głosowaniu, to należy się liczyć z tym, że może być podjęta próba przyjęcia łagodniejszych konkluzji BAT. Byłby to swoisty dyskomfort dla firm, które zainwestowały w nowe instalacje, pod dyktando konkluzji z 2017 roku, a więc może uczyniły więcej niż wynikałoby to z nowych konkluzji.- Wyrok w sprawie konkluzji BAT wydał Sąd UE, co oznacza, że Komisja może się jeszcze odwołać do Trybunału Sprawiedliwości UE. Odwołanie nie zawiesza jednak skutków wydanego już wyroku. Zważywszy na długi czas oczekiwania na postanowienia unijnych sądów, oznacza to, że Komisja powinna się szybko zająć przygotowaniem ponownego głosowania konkluzji BAT.Gdyby Komisja wniosła odwołanie i okazało się ono zasadne, to Trybunał Sprawiedliwości UE może uchylić orzeczenie Sądu UE i wydać orzeczenie w sprawie lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd UE.- W pewnym sensie można tak to podsumować, ale nie do końca. Trzeba pamiętać, że przed nami przyjęcie nowych konkluzji BAT. Oceniam, że nadal jest o co walczyć. Jednak chociażby ze względu na już poczynione inwestycje stawka nie jest tak duża jak miało to miejsce w 2017 roku.Niektóre kwestie są jednak ciągle ważne, a Sąd UE ich nie rozstrzygnął. Przykładowo Polska zarzucała, że konkluzje BAT ustalone w zaskarżonej decyzji w odniesieniu do emisji NOx, Hg, HCl zostały w niektórych przypadkach ustalone na podstawie błędnych i niereprezentatywnych danych.Naprawdę szkoda, że Sąd UE ograniczył się do spraw formalnych. Wydał prosty wyrok, który na dziś oznacza, że prowadzący instalacje LCP nie są zwolnieni z obowiązku dostosowania instalacji do objętych wyrokiem konkluzji BAT, ale powinni śledzić dalsze losy konkluzji BAT.