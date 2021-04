Sąd zmienia postanowienie w sprawie Energi

Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił swoje postanowienie z grudnia 2020 roku w sprawie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały dotyczącej wycofania akcji Energi z obrotu i uzależnił je od wpłacenia przez domagające się tego podmioty kaucji w wysokości 1,36 mln zł – poinformowała Energa w komunikacie.

Kaucja może przeważyć szalę

We wrześniu Orlen ogłosił wezwania na akcje, które miało koncernowi dać 100 proc. udziałów w spółce energetycznej. Ostatecznie po rozliczeniu wezwania okazało się, że płocki koncern ma akcje stanowiące 90,92 proc. udziałów oraz dające mu 93,28 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.Rozliczenie wezwania nastąpiło dopiero w grudniu. Podczas październikowego walnego Orlen miał 82,2 proc. ogólnej liczby głosów w spółce, ale wśród obecnych na WZA miał 95,7 proc. głosów.Środowa decyzja sądu może być dla Orlenu dobrą wiadomością – jeżeli skarżące uchwałę podmioty nie wpłacą kaucji, zabezpieczenie zostanie uchylone i procedury związane z wycofaniem akcji z obrotu będą mogły ruszyć ponownie.Jeśli jednak kaucja zostałaby złożona, to cały proces wycofywania akcji z obrotu znacznie by się wydłużył - jak oceniają skarżący - nawet do 2-3 lat. Niewykluczone jest również, że przegrana strona zdecyduje się na wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. ALternatywą jest osiągnięcie przez płocki koncern 95 proc. udziałów i wykup przymusowy.