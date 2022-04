Sałek: Polska powinna zawiesić negocjacje ws. pakietu Fit for 55

W obecnej kryzowej sytuacji Polska powinna zawiesić negocjacje w sprawie pakietu Fit for 55 - powiedział w czwartek doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Sałek. Dodał, że podobne zdanie mają wszystkie kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, które sąsiadują z Ukrainą.

Podczas briefingu prasowego, który odbył się po posiedzeniu prezydenckiej rady ds. środowiska, energii i zasobów, Sałek jako na jeden z głównych omawianych tematów wskazał na transformację energetyczną, zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu spowodowanego wojną w Ukrainie.

Doradca prezydenta powiedział, że zapasy gazu dla funkcjonowania gospodarki są zabezpieczone, ale w związku z drożejącymi paliwami "Polska powinna wstrzymać negocjacje w sprawie pakietu Fit for 55". Dodał, że podobne zdanie mają wszystkie kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, które sąsiadują z Ukrainą, ponieważ ich administracje są skoncentrowane na zupełnie innych problemach.

Sałek ocenił też, że poważną kwestią pozostają bardzo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2, które mogą opóźnić proces transformacji energetycznej.

Uczestniczący w spotkaniu z dziennikarzami prezes skierniewickiej spółki Energetyka Cieplna Mateusz Jarczyński przyznał, że koszty, jakie ponosi firma w związku z zakupem ETS, wpływają hamująco na proces inwestycji m.in w odnawiane źródła energii i działania ograniczające emisyjność.

W opinii uczestniczących w rozmowie ekspertów niemożliwa będzie całkowita rezygnacja z węgla do 2030 r., zwłaszcza w kontekście bardzo wysokich cen paliw. Zaznaczono, że ten wzrost będzie przekładał się w pewnym stopniu na gospodarstwa domowe.

"Będziemy zwiększać zarówno udział paliw gazowych jak i odnawialnych źródeł, mając zawsze na względzie, żeby zachować równowagę pomiędzy koniecznością bezpiecznej dostawy jak i akceptowalną ceną dla naszych przedsiębiorstw" - powiedział prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak.

W środę rano Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach.

Fit for 55 to pakiet zmian legislacyjnych, który Komisja Europejska ogłosiła w połowie lipca 2021 r. Mają one doprowadzić do ograniczenia emisyjność gospodarki europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 roku względem 1990 r. Bruksela wymagać ma zmian m.in. w: limitach emisji samochodów, sposobach ogrzewania domów, tanich lotach samolotowych, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę 30 czerwca 2021 roku.