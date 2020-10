Sami zmniejszają emisję i pomagają innym

Grupa LUG zaliczana jest do czołowych producentów profesjonalnych opraw oświetleniowych na polskim rynku. W ciągu 30 lat działalności przeszła długą drogę - dziś kreuje nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki świetlnej, które pomagają ich klientom zarządzać zużyciem energii i obniżać emisję gazów cieplarnianych.

Pomagają innym

Na emisję CO2 wpływ mają także sposoby gospodarowania odpadami powstającymi w działalności operacyjnej. Redukcja tego źródła emisji będzie następowała z czasem, w miarę przechodzenia do modelu gospodarki cyrkularnej. „Tempo tych zmian nie jest zależne wyłącznie od Grupy LUG, lecz od stopnia dostosowania całej gospodarki”, podkreśla zarząd.Projektowanie, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych opartych o źródła światła LED przyczynia się do zwiększania efektywności energetycznej i obniżania pośrednich emisji gazów cieplarnianych przez klientów Grupy LUG.Ograniczenie emisji wynika zarówno z wyższej efektywności źródeł światła LED, jak i ze stosowania systemów smart lighting, które pozwalają na dostosowanie natężenia światła do aktualnych warunków otoczenia i do potrzeb użytkowników oświetlanej przestrzeni.Wpływ na zmianę klimatu ma także gospodarowanie odpadami powstającymi po cyklu życia opraw oświetleniowych. Zmniejszanie tego wpływu jest możliwe dzięki takiemu projektowaniu opraw, by były one w jak największym stopniu możliwe do naprawy i modernizacji oraz dzięki stosowaniu materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia.