Samorządy może czekać podwyżka cen energii o 60 proc.

Samorządy może czekać podwyżka cen energii nawet o ponad 60 proc. – poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. To miasto, które w tym roku płaci za energię elektryczną ok. 26 mln zł, w przyszłym roku zapłaci prawdopodobnie ok. 44 mln zł - mówił.

Sosnowiec w latach 2020-21 wydawał na energię elektryczną ok. 26 mln zł, natomiast po przetargu na lata 2022-23 kwota ta wzrośnie do przedziału 40-50 mln zł, najprawdopodobniej w granicach 44 mln zł.

Chęciński ocenia, że podwyżkom cen energii najprawdopodobniej będą towarzyszyły kolejne utraty przychodów samorządów, będące następstwem wprowadzenia rozwiązań Polskiego Ładu.

Tak to wygląda i będzie wyglądało 😏 Drożeje prąd dla mieszkańców, drożeje prąd dla miasta, drożeje gaz... Tak wyglądają kwoty 💸 Jest źle, a będzie jeszcze gorzej 😡 pic.twitter.com/CjWpOCBxo7 — Arkadiusz Chęciński (@ChecinskiPrez) October 5, 2021

