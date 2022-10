Samorządy rozmawiają o elektrowni jądrowej i czekają na decyzję

Prace związane z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zaawansowanie stanu realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji oraz współpraca z przedstawicielami mieszkańców regionu – to tematy rozmów, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Nadmorska gmina Choczewo (woj. pomorskie) została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa.

Polska planuje budowę elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe.

W ciągu najbliższych tygodni być może poznamy dostawcę technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Gabrieli Lisius, starosty wejherowskiego.

W trakcie rozmów, które w tej formule odbyły się już po raz trzeci w tym roku, omówiono zarówno aktualny status projektu elektrowni jądrowej, jak i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PEJ, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna oraz starostowie powiatów wejherowskiego Garbriela Lisius, puckiego Jarosław Białk i lęborskiego Alicja Zajączkowska, a także wójtowie gmin Choczewo, Krokowa, Gniewino, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Wejherowo i burmistrz miasta Łeba.

Dyskutowano także o zaawansowaniu prac nad wybranymi elementami infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej na Pomorzu, czyli drogami dojazdowymi, połączeniami kolejowymi oraz sieciami przesyłowymi.

Porozumienie o współpracy. Samorządy są na bieżąco informowane

Informacje na ich tematach przedstawiali, bezpośrednio odpowiadający za ich realizację, reprezentanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

- Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu o współpracy z lokalnymi samorządami, jesteśmy na bieżąco informowani o postępach prac i planowanych działaniach związanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej na terenie powiatu wejherowskiego. Szczególnie interesuje nas kwestia infrastruktury towarzyszącej, która musi powstać w związku z tą inwestycją. Chodzi o sieci przesyłowe, nowe drogi, linie kolejowe, zaplecze socjalno-bytowe, infrastrukturę oświatową i zdrowotną. Zależy nam, aby udział w tym miały również lokalne firmy, bo to wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu – powiedziała Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

Spotkanie w Wejherowie nie jest jedynym, które w ostatnim czasie odbyło się w związku z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Grupa robocza i rozbudowa infrastruktury niezbędnej dla elektrowni

28 września w Choczewie miało miejsce także kolejne posiedzenie grupy roboczej utworzonej w celu prowadzenia szczegółowych ustaleń w temacie współpracy przy budowie elektrowni na Pomorzu.

Udział wzięli w nim m.in. przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, sołectw, Urzędu oraz Rady Gminy Choczewo.

W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o statusie inwestycji i związanych z nią działaniach planowanych do realizacji jeszcze w tym roku. W ramach współpracy z gminą Choczewo dyskutowano również nad szczegółowymi rozwiązaniami związanymi z lokalnie planowanymi elementami infrastruktury towarzyszącej.

- Powstanie elektrowni jądrowej na Pomorzu wiąże się m.in. z rozwojem szeregu elementów wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej tej inwestycji. Udział samorządu, który najlepiej zna swój region i jego potrzeby, jest dla nas bardzo istotna. Nie tylko nawiązaliśmy w tym roku taką współpracę, ale i regularnie spotykamy się, by omówić postęp w realizacji inwestycji oraz możliwości współpracy – podkreśla Joanna Szostek, odpowiedzialna w Polskich Elektrowniach Jądrowych za komunikację i relacje z otoczeniem.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym