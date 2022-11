Sankcje uderzyły w polskich akcjonariuszy energetycznej firmy

- Sprawa polskich akcjonariuszy Inter RAO Lietuva wymaga reakcji polskich władz. Mechanizm sankcji jest ewidentnie wadliwy - przekonuje reprezentujący ich prawnik Marcin Śledzikowski.

W marcu 2022 zostały zawieszone notowania Inter RAO Lietuva na giełdach w Wilnie i w Warszawie. Proszę przypomnieć, dlaczego tak się stało.

- Inter RAO Lietuva to jedna z nielicznych spółek, która notowana była na dwóch rynkach publicznych, zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Do marca 2022 r. nic nie zapowiadało katastrofy. Jeszcze na początku 2022 zarząd Inter RAO Lietuva ogłosił, że spółka ma zamiar podzielić się z akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w 2021 roku w postaci dywidendy 1,73 zł na akcję.

Jednak od początku marca 2022 zaczęły się pojawiać informacje wiążące Inter RAO Lietuva z kapitałem rosyjskim i rozpoczął się wzmożony handel akcjami spółki.

Później wydarzenia niekorzystne dla akcjonariuszy nabrały tempa. Pierwszy ruch, 17 marca 2022 r., wykonała Giełda Papierów Wartościowych, zawieszając obrót akcjami spółki, tłumacząc to interesem i bezpieczeństwem uczestników obrotu. Identyczną decyzję ogłosiła giełda w Wilnie. Spółka próbowała uspokajać inwestorów, ale wydaje się, że grała na zwłokę.

Szybko okazało się, że powód zawieszenia jej notowań to pokłosie rosyjskich powiązań. Głównym inwestorem Inter RAO Lietuva jest RAO Nordic (51 proc.), fińska spółka zależna Inter RAO UES, kontrolowana przez czołowego rosyjskiego producenta energii elektrycznej Inter RAO JES.

Ta z kolei jest kontrolowana przez firmę Rosnieftegaz, a Rosnieftegaz to perła w koronie rosyjskiego oligarchy Igora Sieczina, uznawanego za drugą najważniejszą osobę w Rosji po Władimirze Putinie. Po wybuchu wojny w Ukrainie UE i USA nałożyły na niego personalne sankcje, a w konsekwencji sankcjami objęta została też Inter RAO Lietuva.

Objęcie sankcjami Inter RAO Lietuva doprowadziło do agonii firmy

Co to oznaczało dla akcjonariuszy spółki?

- Objęcie sankcjami Inter RAO Lietuva doprowadziło do jej agonii. Spółce zawieszono zezwolenia umożliwiające handel energią, zamrożono rachunki bankowe oraz aktywa. Dodatkowo handel jej akcjami na rynkach regulowanych był niemożliwy. Kolejni kontrahenci zaczęli wypowiadać umowy, naliczając horrendalne odszkodowania i kary umowne.

Sytuacja stała się tym bardziej złożona, że na oficjalne zapytanie z Litwy odpowiedział rząd fiński, wskazując, iż nie widzi podstaw, aby sankcjami międzynarodowymi objęta była RAO Nordic. Spółka ta złożyła odwołanie od decyzji administracyjnej nakładającej na nią sankcje. Postępowanie jest w toku.

Natomiast mniejszościowi akcjonariusze Inter RAO Lietuva po objęciu jej antyrosyjskimi sankcjami, a mieli około 20 proc. akcji spółki, zostali pozostawieni samym sobie. W praktyce ponad 400 polskich akcjonariuszy Inter RAO Lietuva zostało objętych sankcjami nałożonymi na Rosję.

Rzecz w tym, że zarówno regulacje na poziomie europejskim, jak i litewskim nie przewidują mechanizmów ochronnych dla osób dotkniętych sankcjami międzynarodowymi, mimo że nie są one ich bezpośrednim adresatem. Mówię zaś o prawie litewskim, bo Inter RAO Lietuva nie podlega pod ustawodawstwo i nadzór polskich organów. Cały proces postępowania upadłościowego, jak i uprzednio nałożenia sankcji, prowadzony jest na podstawie litewskich przepisów.

Polscy akcjonariusze szukają pomocy. "Są pewne szanse"

Czy w obecnych realiach prawnych polscy akcjonariusze Inter RAO Lietuva mają jakiekolwiek szanse na odzyskanie chociażby części zainwestowanych pieniędzy?

- Obecnie została ogłoszona upadłość Inter RAO Lietuva, został wyznaczony syndyk masy upadłościowej. Formalnie spółka nadal notowana jest na giełdach w Wilnie i Warszawie, ale obrót jej akcjami jest zawieszony.

Polscy akcjonariusze Inter RAO Lietuva szukają obecnie pomocy na wszelkie możliwe sposoby. Na Facebooku prowadzą grupę „Inwestorzy IRL”, która zrzesza obecnie ponad 400 poszkodowanych. W ramach tej grupy powstał już nawet specjalny fundusz na wydatki związane z ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, administracyjnych i upadłościowych.

Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na los akcjonariuszy Inter RAO Lietuva, którzy bezpośrednio zostali dotknięci sankcjami nałożonymi na Igora Sieczina. Wielu z nich inwestowało w spółkę od lat, ale nie byli świadomi, kto jest jej rzeczywistym beneficjentem. Próbowali szukać pomocy m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, ale ta wskazała, że sprawa Inter RAO Lietuva oraz jej akcjonariuszy leży poza jej kompetencjami.

Niemniej oceniam, że nadal są pewne szanse na odzyskanie przez polskich akcjonariuszy Inter RAO Lietuva części zainwestowanych pieniędzy.

Dwaj nieznani wierzyciele. Polscy akcjonariusze się odwołują

To pan reprezentuje interesy akcjonariuszy zrzeszonych w ramach inicjatywy „Inwestorzy IRL”, a zatem jak według pana i pana mocodawców rysują się szanse na odzyskanie przez nich chociaż części pieniędzy zainwestowanych w akcje Inter RAO Lietuva?

- Oceniamy, że są nadal szanse na uwzględnienie roszczeń polskich akcjonariuszy Inter RAO Lietuva na liście wierzycieli spółki, w prowadzonym postępowaniu upadłościowym, ale to będzie trudne.

Zgodnie z decyzjami korporacyjnymi Inter RAO Lietuva z maja 2022 roku jej akcjonariuszom miała zostać wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2021. Akcjonariusze, w tym polscy, zgłosili swoje wierzytelności dywidendowe na żądanie syndyka. Wtedy jednak doszło do nieoczekiwanych zdarzeń.

Pojawił się wcześniej nieznany wierzyciel Inter RAO Lietuva – spółka Alpiq AG, która zgłosiła roszczenie ponad 15 mln euro, ostatecznie zaakceptowane przez syndyka. Wątpliwości dotyczą też uznania drugiej największej wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym, w wysokości ponad 11 mln euro, przez Axpo Nordic.

Inter RAO Lietuva nigdy wcześniej nie informowała, jakoby miała jakiekolwiek relacje gospodarcze z wyżej wymienionymi podmiotami. Natomiast obecnie wierzytelności Alipq i Axpo Nordic przekraczają wartościowo 50 proc. wszystkich wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym, co oznacza, że w dużym stopniu mogą oni decydować samodzielnie o losach tego postępowania.

Posiedzenie wierzycieli spółki 27 września 2022 r. odmówiło zatwierdzenia, wydawałoby się bezspornych, wierzytelności akcjonariuszy Inter RAO Lietuva wynikających z dywidendy za 2021 rok, przyznanej decyzją walnego zgromadzenia w maju 2022. Zasłonięto się przy tym brakiem możliwości rzeczywistej weryfikacji akcjonariatu. Od przedmiotowej decyzji odwołali się polscy akcjonariusze, rozprawa w tej sprawie przed sądem litewskim planowana jest na 14 listopada 2022 r.

"Nie sądzę, żeby Inter RAO Lietuva wznowiła działalność"

Jak w tej sytuacji rysuje się przyszłość firmy ? Czy jest szansa, że Inter RAO Lietuva wznowi działalność?

- Wrześniowe posiedzenie wierzycieli Inter RAO Lietuva niewiele wyjaśniło, jeśli chodzi o przyszłość samej firmy. Nie sądzę, żeby Inter RAO Lietuva wznowiła działalność i aby doszło do wznowienia obrotu jej akcjami. Likwidacja majątku wydaje się nieunikniona. Tutaj też pojawiają się kolejne problemy i "dziury w sankcjach".

Co prawda to udział RAO Nordic w akcjonariacie spółki doprowadził do objęcia jej antyrosyjskimi sankcjami i do upadłości spółki, ale jednak ta firma będzie uczestniczyła w podziale majątku likwidacyjnego Inter RAO Lietuva. To oznacza, że przypadnie jej ponad 50 proc. majątku i niewiele zostanie dla pozostałych akcjonariuszy.

Moi mocodawcy, przy współpracy z litewskimi prawnikami, złożyli skargę na zatwierdzoną listę wierzytelności Inter RAO Lietuva i poszukują w Polsce pomocy w ochronie swoich interesów. Zwrócili się o taką pomoc do ministra sprawiedliwości, ministra aktywów państwowych oraz premiera, na razie bez odpowiedzi.

Sprawa polskich akcjonariuszy, którzy zainwestowali w akcje Inter RAO Lietuva, wymaga reakcji polskich władz, bo zostali bezpośrednio dotknięci sankcjami nałożonymi na Rosję, bez możliwości ochrony swoich praw. Mechanizm sankcji jest ewidentnie wadliwy.