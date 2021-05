Santander Bank Polska debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa Santander Bank Polska mocno angażuje się w projekty proekologiczne, wspiera też sektor energetyczny w jego planach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, m.in. profilując ofertę z uwzględnieniem kryteriów odpowiedzialności środowiskowej i społecznej klienta. Grupa sama daje przykład, jak - działając w sektorze finansowym - zmniejszać ślad węglowy.

Bank wyjaśnia, że wzrost ten ma związek z większym zużyciem paliw samochodowych, co wynikało z większej mobilności pracowników w sytuacji rozproszonej lokalizacji placówekW 2019 r. zwiększyła się też emisja CO2 Grupy powstająca podczas produkcji energii cieplnej – o 21,2 proc. w porównaniu z 2018 r. (w relacji do 2017 r. zmalała o 7 proc.) – i wynosiła 3,32 tys. ton. Bank zalicza te emisje do zakresu 1, spala bowiem olej opałowy i gaz ziemny w piecach umiejscowionych na terenie jego budynków.SBP już przed kilku laty rozpoczął monitorowanie wpływu pośredniego swojej działalności, co objęte jest zakresem 3 emisji CO2. Chodzi tu o uwzględnienie w obliczeniach emisji jego klientów.Zarząd podkreśla, że raportowanie w zakreseie 3 uzależnione jest od jakości danych udostępnianych przez klientów, a ci w wielu przypadkach dopiero przygotowują się do określania swojego wpływu na środowisko. Obecnie dane grupy SBP z zakresu 3 obejmują emisyjność wybranych grup klientów, w tym np. z sektora energetycznego.Bank planuje udoskonalić i w pełni wdrożyć raportowanie emisji zakresu 3 do 2022 r.Przypadająca w 2019 r. na 1 mln dochodów Grupy (9 484,5 mln zł) emisja CO2e wyniosła 3,92 tony i w porównaniu z 2018 r. (4,38 ton) zmalała o 10,5 proc., przy wzroście dochodów o 8,8 proc. rdr.Przypadająca na 1 pracownika grupy SBP emisja CO2e wyniosła w 2019 r. 3,46 tony. W porównaniu z 2018 r. (3,12 ton) wzrosła o 10,9 proc., przy mniejszym zatrudnieniu o 12,5 proc.Emisja GHG przez bank została zmniejszona w okresie 2017-2019 głównie poprzez działania optymalizujące sieć oddziałów, portfel nieruchomości centrali, a także zakończenie umów najmu i sprzedaż części nieruchomości. Dzięki temu zmniejszyło się zużycie m.in. energii elektrycznej o 9,4 proc. (do 33,14 tys. MWh w 2019 r.), tj. głównej przyczyny emisji CO2. Zarazem do 15 proc. wzrósł w 2019 r. odsetek kupowanej „zielonej” energii.Zarząd podkreśla, że w ramach realizacji strategii „Responsible Banking” zdecydowano, by od 1 stycznia 2020 r. kupowana przez bank energia elektryczna pochodziła w 100 proc. ze źródeł odnawialnych (OZE). Od Grupy Tauron otrzymał stosowny certyfikat akcesyjny produktu „ECO Premium” (sprzedawana dla banku energia w całości uczestniczy w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej).Wspomniana strategia zakłada, że do 2025 r. SBP będzie kupował wyłącznie ekoenergię.W 2019 r. bank rozpoczął przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015. Wykonanie audytu efektywności energetycznej zaplanował na 2021 r.Bank oraz spółki grupy SBP angażują się w projekty proekologiczne oraz wspierają inicjatywy o charakterze sektorowym i wielobranżowym, służące ochronie środowiska naturalnego i jego zasobów. W tym celu pozyskują środki z międzynarodowych instytucji finansowych (np. z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W 2017 r. SBP był też pierwszym komercyjnym bankiem w Polsce, który wyemitował zielone obligacje o wartości ponad 137 mln zł. W 2019 r. jako joint bookrunner wziął udział w emisji 10-letnich oraz 30-letnich zielonych obligacji Ministerstwa Finansów o wartości 2 mld euro.Pozyskane środki SBP wykorzystuje m.in. do współfinansowania projektów tych klientów, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną obiektów. Pożyczki przeznaczone są na sfinansowanie budynków spełniających normy środowiskowe, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami (np. LEED, BREEAM), w łącznej kwocie równej 140 proc. pozyskanego finansowania, tj. 140 mln euro.Od 2010 r. Santander Leasing – spółka z grupy SBP – jest pionierem w finansowaniu pojazdów elektrycznych. W 2017 r. sfinansowała m.in. zakup autobusów elektrycznych przez Warszawę (za 30 mln zł), a od 2018 r. wspiera ekomobilność specjalną ofertą wynajmu samochodów elektrycznych.We wrześniu 2019 r. Santander Bank Polska podpisał z Energą pierwszą w Polsce umowę kredytową typu ESG-linked (Environmental, Social and Governance) opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz środowiskowo i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Santander Bank Polska pełni w niej rolę koordynatora, agenta i agenta ESG.Santander wspiera polski sektor energetyczny w jego transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie w formule ESG-linked jest instrumentem, który wprowadza dla kredytobiorcy wymierne zachęty, ale również realną odpowiedzialność za działania w kierunku poprawy profilu środowiskowego i społecznego.W 2020 r. SBP zapewnił największe dotychczas w Polsce finansowanie aktywów fotowoltaicznych (kwota kredytu ok. 350 mln zł, z czego 50 proc. – SBP).Zarazem maleje zaangażowanie SBP w spółkach, które mają w swoim portfolio spółki węglowe. Zgodnie z deklaracją z 2019 r., bank całkowicie odstąpił od finansowania budowy nowych kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków energetycznych opartych na węglu. Do 2030 r. nastąpi całkowita "redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego".