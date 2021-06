Santander pożyczy ponad pół miliarda złotych na dwie farmy wiatrowe

Grupa Santander i Energix Renewable Energies podpisały umowę kredytu o wartości 550 mln zł (równowartość 122 mln euro) na finansowanie dwóch lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 125 MW.

Drugi projekt znajduje się w Sępopolu w północno-wschodniej Polsce, gdzie powstanie 20 turbin wiatrowych o mocy 44 MW.Energix Polska zbudowała, i przyłączyła do sieci projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 120 MW, w tym, drugą co do wielkości farmę wiatrową w Polsce.Energix Polska jest także właścicielem portfela projektów farm wiatrowych w trakcie budowy o łącznej mocy do 125 MW. Spółka posiada dodatkowo gotowy do budowy projekt z wygraną aukcją o mocy 56 MW z planowanym rozpoczęciem budowy w trzecim kwartale 2021 r.