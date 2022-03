Sąsiedzi Polski budują nowy blok jądrowy. Jest trzech oferentów

Do przetargu na budowę nowego bloku w elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach dopuszczono trzy grupy: EDF z Francji, Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych oraz Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) z Korei Południowej. Nowa jednostka ma być gotowa do 2036 r.

Tylko dwie elektrownie

34 proc. energii z atomu

Nowy blok w elektrowni w Dukovanach ma powstać obok istniejących jednostek elektrowni.Nasi południowi sąsiedzi rozważają budowę kolejnych bloków jądrowych. Obecnie w Czechach są dwie działające elektrownie jądrowe: Temelin i Dukowany. Jak mówił Daniel Beneš, będą one rozbudowywane i nie jest obecnie planowana budowa trzeciej elektrowni jądrowej, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością zdobycia nowych pozwoleń, których już nie trzeba uzyskiwać w przypadku działających elektrowni.Elektrownia Dukovany jest pierwszą siłownią jądrową zbudowaną na terenie Czech. Elektrownia posiada cztery jednostki produkcyjne z ciśnieniowymi reaktorami wodnymi VVER 440. Poszczególne jednostki zostały uruchomione w latach 1985-1987. Początkowa łączna moc zainstalowana elektryczna wynosiła 1760 MW. Moc osiągalna sukcesywnie wzrastała dzięki unowocześnianiu turbin, programom wydajnościowym i udoskonaleniom technicznym. Dziś elektrownia ma moc zainstalowaną 2040 MW.Elektrownia jądrowa Temelin posiada dwie jednostki produkcyjne z reaktorami ciśnieniowo-wodnymi VVER 1000. Moc elektrowni to ponad 2 tys. MW.Jak mówił niedawno Daniel Beneš, elektrownia w Temelínie od zawsze była przeznaczona na budowę czterech dużych bloków, jest tam odpowiednio dużo miejsca, aby postawić kolejne dwie jednostki.Przekonywał, że jeżeli zapadnie decyzja o budowie kolejnych bloków (nie licząc tego w Dukovanach) to będą to dwa bloki w Temelínie (Temelín 3 i 4) a potem być może szósty blok w Dukovanach.Czeski koncern energetyczny CEZ kontrolowany jest przez czeski Skarb Państwa, który posiada 69,78 proc. jego akcji, dodatkowo 0,24 proc. akcji należy do samego CEZ.Około 34 proc. energii elektrycznej w Czechach jest produkowanych w elektrowniach jądrowych.Warto zwrócić uwagę, że trzy grupy, które starają o udział w budowie nowego bloku w Dukovanach: czyli EDF, Westinghouse i KHNP są zainteresowane również udziałem w budowie elektrowni jądrowych w Polsce.