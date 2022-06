Sasin: Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suwerenności każdego państwa

Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suwerenności każdego państwa - powiedział w sobotę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W kopalni Bogdanka podpisano list intencyjny w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” od Enea S.A.

W czasie konferencji prasowej w Bogdance minister aktywów państwowych podkreślił, że "bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suwerenności każdego państwa".

Zaznaczył, że "rząd jest za transformacją energetyczną, ale nie za wszelką cenę". "Transformacja energetyczna w Polsce postępuje - planujemy nowy mix energetyczny, który będzie się opierał z jednej strony o odnawialne źródła energii, z drugiej - energetykę jądrową, ale ten proces musi postępować w takim tempie i w taki sposób, aby bezpieczeństwo energetyczne Polski nie było ani przez chwilę zagrożone" - powiedział Sasin.

Stwierdził, że "w dalszym ciągu fundamentem bezpieczeństwa energetycznego kraju" jest energetyka oparta na górnictwie i źródłach kopalnych, przede wszystkim na węglu kamiennym, ale również węglu brunatnym.

Przypomniał, że w ramach umowy społecznej górnictwo do roku 2049 będzie stopniowo wygaszane, ale - jak zaznaczył - "w tempie, które zostanie dostosowane do nowych inwestycji w nowe źródła energii". "W ramach restrukturyzacji sektora energetycznego, górniczego rząd podjął decyzję o wydzieleniu ze spółek energetycznych aktywów węglowych i utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. (...) Natomiast spółki, które dysponują aktywami wydobywczymi - jak Enea S.A. - będą musiały zdecydować, w jakich strukturach organizacyjnych te aktywa się znajdą" - powiedział Sasin. Jak dodał - "według naszych założeń do końca bieżącego roku ten projekt powinien zostać zrealizowany".

Minister aktywów państwowych podziękował stronie społecznej - związkom zawodowym reprezentującym energetyków i górników za owocny dialog.

Przypomniał, że we wtorek Rada Ministrów podjęła uchwałę, iż w ramach wychodzenia aktywów węglowych z grupy Enea, Skarb Państwa przejmie pakiet 64,57 proc. akcji Bogdanki.

"Ta decyzja wynika z oceny perspektyw rozwojowych Bogdanki" - wyjaśnił Sasin. Zwrócił uwagę, że kopalnia ta jest firmą przynoszącą zyski, w związku z tym - nie korzysta z pomocy publicznej. Ocenił, że zyski powinny być wykorzystane na rozwój firmy.

Zapowiedział, że Polska będzie musiała "w najbliższym czasie zwiększyć wydobycie węgla i inwestować w górnictwo". "Biorąc pod uwagę warunki geologiczne - to, na jakich głębokościach są położone złoża, Bogdanka jest dobrym miejscem, aby to realizować" - ocenił Sasin. Wspomniał, że są plany podjęcia prac nad wydobyciem węgla koksowego, który jest dziś poszukiwanym surowcem na świecie.

Wicepremier ocenił, że przejęcie przez Skarb Państwa akcji LW "Bogdanka" od Enea S.A. - jest decyzją korzystną. "Decyzją, która nie była przecież łatwa, bo oznacza również wydatkowanie z budżetu państwa znaczących środków finansowych w sytuacji, kiedy te wyzwania, które stoją przed Polską, są bardzo duże (…) Nie mniej jednak ta decyzja zapadła jednogłośnie na rządzie i nie było ani jednego głosu, który wyrażałby inne zdanie" - uzupełnił Sasin.

Jak poinformował szef MAP, list intencyjny zainicjuje intensywne prace nad przygotowaniem umowy, na podstawie której prawie 65-procentowy udział Enei w Bogdance stanie się własnością Skarbu Państwa. "Skarb Państwa stanie się dominującym podmiotem właścicielskim LW +Bogdanka+" - dodał Sasin.

Dyrektor Biura Prezydialnego PiS Michał Moskal mówił, że nie ma mowy o bezpieczeństwie energetycznym bez węgla i bez Bogdanki. "Bardzo cieszy mnie, że rozpoczynamy dzisiaj proces, który ma sprawić, że Bogdanka będzie pod bezpośrednim nadzorem Skarbu Państwa. (...) To jest niezwykle ważne dla Lubelszczyzny i dla Polski. Będziemy mieli szansę przełamać pewne ograniczenia, żeby rozwój gospodarczy w lubelskim zaczął doganiać resztę Polski i Europy" - podkreślił.

Prezes zarządu Enei Paweł Majewski ocenił, że transakcja jest korzystna dla wszystkich stron. "Dla Skarbu Państwa, bo zwiększa kontrolę państwa nad strategicznym (…) aktywem wydobywczym w kraju. Dla grupy Enea, dlatego, bo zdobywa środki i uwalnia potencjał w kierunku zielonej transformacji, a wreszcie dla samej Bogdanki, bo zyskuje akcjonariusza najbardziej chyba wiarygodnego, jakiego można sobie wyobrazić, w postaci Skarbu Państwa" - zaznaczył Majewski.

Prezes Bogdanki Artur Wasil dodał, że przed kopalnią stoi wiele wyzwań, ryzyka, ale również szans. "Bogdanka, której właścicielem na tę chwilę jest Enea, była rozumiana (…), co do kapitału chłonności i czasu, jaki jest potrzebny na realizację naszych inwestycji. Jestem przekonany, że to, co chcemy robić będzie teraz równie dobrze postrzegane przez właściciela" - wyraził nadzieję Wasil.

Podkreślił, że Bogdanka rozumie potrzebę transformacji wewnątrz polskiej energetyki. "Musimy dostosowywać się do zmieniającego się świata. Kierunku wiatru nie zmienimy, ale możemy ustawić żagle do tego wiatru. Tak długo, jak będzie w Polsce potrzebny węgiel energetyczny, będziemy go tanio i skutecznie dostarczać na rynek krajowy, żeby nawet w 2040 roku (…) był to właśnie polski węgiel z Bogdanki" - powiedział Artur Wasil.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski zaznaczył, że liczy, iż przejęcie Bogdanki przez Skarb Państwa będzie stanowiło dodatkowy impuls do rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy. "Mam nadzieję, że to jest właściwy kierunek, bo Lubelszczyzna zasługuje na więcej" - dodał marszałek.

Grupa Enea to spółka giełdowa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka. Skarb Państwa ma w Enei ponad 52 proc. akcji.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest jednym z producentów węgla kamiennego w Polsce. Kopalnia położona jest na terenie gminy Puchaczów w powiecie łęczyńskim. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.