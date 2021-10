Sasin: Jesteśmy bezpieczni energetycznie

Możemy powiedzieć nie tylko, że sami jesteśmy bezpieczni, ale bezpieczeństwem energetycznym możemy się też dzielić z innymi - oświadczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin był pytany w rozmowie z "Super Expressem" m.in. o to, czy Polska ma zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. "Wystarczy spojrzeć na dane dotyczące importu gazu. Jeszcze w 2016 r. z importu z kierunku wschodniego pochodziło prawie 90 proc. tego paliwa. Dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Dzięki konsekwentnym działaniom rządu ze Wschodu pochodzi dziś ok. 60 proc. gazu. Możemy powiedzieć nie tylko, że sami jesteśmy bezpieczni, ale bezpieczeństwem energetycznym możemy się też dzielić z innymi" - poinformował.

Został przy tym zapytany o to, jakie znaczenie ma właśnie ogłoszona inwestycja PKN Orlen na Litwie - jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach. "Rafineria w Możejkach już teraz jest największym i jedynym tego typu zakładem na terenie państw bałtyckich. Ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Litwy, lecz także wszystkich państw tego regionu. Ta największa w historii Litwy inwestycja, którą Orlen będzie realizować, wszystko to jeszcze wzmocni. Przy okazji wizyty w Możejkach miałem okazję by rozmawiać na ten temat z prezydentem Litwy. On też podkreśla to ogromne znaczenie" - wyjaśnił Sasin.

Minister aktywów państwowych odniósł się także o kwestii inwestycji. "W zeszłym roku osiągnęliśmy rekord, jeśli chodzi o inwestycje realizowane przez spółki Skarbu Państwa - prawie 45 mld zł. To wzrosło 19 proc. Przypominam, że to był niezwykle ciężki rok pandemiczny i inwestycje firm prywatnych spadły. Miejmy więc świadomość, że jeśli cieszymy się, że Polska gospodarka przeszła przez ten kryzys w miarę łagodnie, to w dużym stopniu jest to zasługa właśnie tych inwestycji" - mówił.

"Jeśli chodzi o podejście do zarządzania państwowym mieniem, udało nam się doprowadzić do fundamentalnej zmiany. Spowodowaliśmy, że spółki, które są własnością Skarbu Państwa, stały się kluczowym instrumentem prowadzenia polityki gospodarczej państwa" - podkreślił.