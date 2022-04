Sasin: mamy możliwości dokapitalizowania sektora przemysłowego poprzez również fuzje

Widać z jakim problemem boryka się np. rynek stali; mamy możliwości, by ten sektor przemysłowy dokapitalizować poprzez również fuzje - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Niezbędne będą inwestycje zwiększające wydobycie węgla kamiennego - dodał.

"Przez wiele ostatnich lat, i to nie tylko w czasach naszych rządów, ale również rządów naszych poprzedników, mieliśmy kurs na wygaszanie górnictwa węgla kamiennego. To oznaczało maksymalne ograniczanie inwestycji. W tej chwili, oczywiście, te inwestycje, żeby zwiększyć wydobycie, będą niezbędne i będziemy je robić - to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Bo to jest niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski" - powiedział w piątek Sasin w Radiu Plus.

Sasin był dopytywany o ile można zwiększyć polskie wydobycie, np. 1, 2 mln ton rocznie. "W tej chwili rzeczywiście to jest taka skala raczej w tych niższych skalach, poprzez zachęty dla górników do tego, aby więcej pracować, w sensie takim, aby były to godziny nadliczbowe, soboty, niedziele" - tłumaczył.

Wicepremier przyznał, że niezbędny będzie import, tylko z innych kierunków niż rosyjski. "Dzisiaj z Rosji do Polski płynie ok. 8 mln ton węgla" - powiedział. Jak dodał, chodzi o import firm prywatnych, na potrzeby przede wszystkim ciepłownictwa samorządowego i indywidualnych klientów? "I ten segment zapewnimy - i mamy takie ustalenia już z partnerami zagranicznymi - importem z innych krajów i właśnie częściowo również tym zwiększeniem wydobycia krajowego" - podkreślił Sasin.

Szef MAP przekazał, że trwają prace nad konsolidacją w innych obszarach, ale - jak zastrzegł - "za wcześnie, żeby o tym mówić, w ogóle mówić, a już w szczegółach to tym bardziej". "Np. taki sektor przemysłowy, widać w tej chwili, z jakim problemem boryka się np. rynek stali. Mamy takie możliwości, żeby ten sektor przemysłowy również w tej chwili dokapitalizować poprzez również fuzje. Jeśli mamy takie firmy, duże firmy, które bardzo dużo zarabiają dzisiaj, to mogą też dużo inwestować. Dużo inwestować w takie części naszego przemysłu, które dzisiaj są - powiedzmy - zaniedbane, wymagające inwestycji, żeby być konkurencyjnymi, a nie mają tego kapitału na to, żeby te inwestycje prowadzić. Mogę tylko tyle w tej chwili powiedzieć. Jeśli popatrzymy na państwowe firmy, ile one zarabiają, to widać, że duże możliwości inwestycyjne są" - powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w środę, że w kwietniu, a najdalej w maju uda się odejść od importu węgla z Rosji dzięki ustawie, której projekt rząd przesłał do Sejmu. Wprowadza on zakaz importu i tranzytu przez Polskę rosyjskiego węgla. Szef rządu stwierdził także, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu. Morawiecki zapowiedział także, że "będziemy robili wszystko, żeby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy".