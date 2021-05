Sasin: nie akceptujemy decyzji TSUE ws. kopalni w Turowie

Nie akceptujemy decyzji TSUE ws. kopalni w Turowie i nie podejmiemy żadnych działań, które mogłyby uderzyć w bezpieczeństwo energetyczne Polski - napisał w piątek na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że rząd oczekuje zrozumienia wobec procesu transformacji energetyki w Polsce.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Do decyzji TSUE odniósł się na Twitterze szef MAP. "Nie akceptujemy decyzji TSUE ws. kopalni w Turowie. Oczekujemy zrozumienia wobec procesu transformacji energetyki w Polsce" - zaznaczył.

Oświadczył, że polski rząd nie podejmie żadnych działań, które mogłyby uderzyć w bezpieczeństwo energetyczne Polski. "Transformacja musi być sprawiedliwa i rozsądna" - dodał Sasin.

Wcześniej oświadczenie ws. decyzji TSUE wydał premier Mateusz Morawiecki. Napisał w nim, że żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a takim jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne. Podkreślił, że decyzja TSUE jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE, a podjęte działania są nieproporcjonalne.

Szef rządu zadeklarował, że rząd nie podejmie żadnych działań, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Z kolei prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski w komentarzu do postanowienia TSUE zaznaczył, że Kopalnia Węgla Brunatnego Turów posiada ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzi i będzie prowadzić wydobycie. "Decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej. Mamy do czynienia z pierwszym prawdziwym testem Europejskiego Zielonego Ładu, który miał być oparty na solidarności i sprawiedliwej transformacji energetycznej, a nie programem wspierającym nieuczciwą konkurencję" - stwierdził prezes.