Sasin: rząd w uchwale wskaże partnera budowy elektrowni atomowej

Rząd w uchwale wskaże podmiot, który będzie partnerem państwa polskiego do budowy elektrowni atomowej. Istnieje potrzeba pewnych wyjaśnień; mam nadzieję, że bezpośrednia rozmowa z sekretarz energii Jennifer Granholm rozwiąże większość problemów" - powiedział wicepremier Sasin.

Sasin w czwartek w Sejmie był pytany przez dziennikarzy o to, czy planowana na weekend jego wizyta w Stanach Zjednoczonych oznacza, że "decyzja wskazania amerykańskiego podmiotu, jako tego, który będzie budować elektrownie jądrową w Polsce, już zapadła".

"To będzie decyzja całego rządu, bo to ma być uchwała Rady Ministrów w tej sprawie, która wskaże rzeczywiście w tym postepowaniu, które trwa już od dłuższego czasu, ten podmiot, który będzie partnerem naszym, jako państwa polskiego, do budowy elektrowni atomowej w tym systemie państwowym - mówimy tutaj o (...) programie rządowym, który będzie realizowany. Istnieją rzeczywiście potrzeby jeszcze pewnych rozmów, wyjaśnień, doprecyzowania pewnych spraw. Ta bezpośrednia rozmowa z panią sekretarz Granholm mam nadzieję rozwiąże większość tych problemów" - powiedział dziennikarzom wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jak dodał, są trzy zasadnicze podmioty, które konkurują o wykonanie tego projektu

"Jest ta ocena również wynikająca z obiektywnej oceny tych dokumentów, które zostały złożone. Jest to forma postępowania. Nie jest to może klasyczny przetarg, ale jest to forma postępowania również konkursowego" - ocenił.

Rzecznik MAP Karol Manys przekazał w czwartek PAP, że wicepremier Jacek Sasin ma zaplanowane w niedzielę spotkanie w Stanach Zjednoczonych z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm; będzie to robocza wizyta. Jak dodał, razem z Jackiem Sasinem do Stanów Zjednoczonych w weekend udaje się minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR

O tym, że Sasin i Moskwa lecą do USA, jako pierwsze podało w czwartek Business Insider Polska. "W USA mają zostać ustalone ostatnie szczegóły dotyczące kontraktu na budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej, którego wykonawcą będzie amerykański Westinghouse" - podało BI.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r. Oferty dla polskiego rządu ws. budowy bloków złożyły francuskie EDF, koreańskie KHNP oraz Westinghouse we współpracy z rządem USA.