Scholz ostrzega Niemców przed kryzysem energetycznym

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz poinformował w swoim sobotnim orędziu wideo, że problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym mogą potrwać „kolejne tygodnie, miesiące, a nawet lata.”

To już kolejny raz, kiedy niemiecki szef rządu przestrzega społeczeństwo, że należy spodziewać się silnego wzrostu cen energii. W zeszłym tygodniu ogłosił, że niemiecka administracja podjęła już szereg decyzji mających przygotować kraj na „możliwe niedobory,” zwłaszcza gazu.

- Budujemy nowe gazociągi i terminale skroplonego gazu ziemnego. Dbamy o to, aby w naszych magazynach gazu znajdowały się zapasy tego paliwa. Dbamy także o to, żeby elektrownie węglowe mogły być teraz wykorzystywane po to, żebyśmy oszczędzali gaz – mówił Scholz.



Kanclerz chce by Niemcy uniezależniły się od dostaw rosyjskiej ropy, węgla i gazu, jak również zwiększyć udział OZE w krajowym miksie energetycznym. Planuje też w „bezprecedensowym tempie,” wybudować terminale LNG i nowe gazociągi.