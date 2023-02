Sejm przyjął ustawę wiatrakową

Sejm znowelizował w środę ustawę odległościową. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych, przy spełnieniu szeregu dodatkowych warunków.

Za uchwalaniem noweli ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw głosowało 214 posłów, 27 było przeciw, 209 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Według nowej ustawy instalacje wiatrowe na lądzie będą musiały znajdować się minimum 700 m od gospodarstw domowych

Ustawa przewiduje, że nowe turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Podstawą dla określania odległości minimalnej - pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny (reguła 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych - będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową.

Ustawa wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Jednocześnie całkowicie znosi zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych.

Nowa ustawa zachowuje zasadę 10H w przypadku parków narodowych, a w przypadku rezerwatów przyrody - limit 500 m. W przypadku innych form ochrony przyrody odległość ma wynikać z decyzji środowiskowej dla konkretnej instalacji. Utrzymuje zakaz budowy wiatraków na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

Dodatkowo nowa legislacja przewiduje, że inwestor zaoferuje co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec tej gminy będzie mógł objąć udział nie większy niż 2 kW i odbierać energię elektryczną w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

Zmiana ustawy jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Kształt przegłosowanej ustawy krytykują polscy aktywiści klimatyczni

- Przesuwając suwak na 700 metrów (z pierwotnych 500 metrów, które znajdowały się we wszystkich ośmiu projektach, nad którymi pracowano w Sejmie), politycy PiS znów wybierają w zamian za tanią i czystą energię, drogi gaz. Uzależnianie nas od paliw kopalnych to dalsze wrabianie nas w już dotkliwe kryzysy. To niezrozumiałe posunięcie, które wprost świadczy o dalszych powiązaniach z lobby kopalnianym - mówi Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka inicjatywy Wschód.

- W obliczu kryzysu klimatycznego nie możemy dalej hamować rozwoju taniej, bezpiecznej i czystej energii. Wyrzucenie do śmietnika znacznej większości (aż 84 proc.) planowanych projektów to skandal, którego po raz kolejny dopuszczają się rządzący. Aż cztery województwa straciły wszystkie projekty - dodaje Dominika Lasota, aktywistka inicjatywy Wschód.