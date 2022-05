Sejm wydłużył nowym wytwórcom prądu z OZE termin na przesłanie energii do sieci

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.

Jedna z przyjętych w noweli poprawek przewiduje wydłużenie terminu na wprowadzenie energii z OZE do sieci energetycznej z 30 czerwca 2022 r. do 16 lipca 2024 roku.

W tej poprawce chodzi o to, żeby tym wszystkim wytwórcom OZE - w tym samorządom, zapewnić dodatkowy czas na przyłączenie do sieci.

Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

Za uchwaleniem noweli wraz z poprawkami głosowało 446 posłów, nikt nie był przeciw, 11 posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która odnosi się m.in. do kwestii ochrony przed hałasem, ma za zadanie zaimplementowanie dyrektyw unijnych ws. wspólnych metod oceny hałasu i ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

Opóźnienia grożące zerwaniem umów

Posłanka Anna Paluch (PiS) w czwartek rano podczas posiedzenia sejmowej komisji środowiska rekomendowała przyjęcie tej poprawki, mimo że nie jest ona bezpośrednio związana z ustawą Prawo ochrony środowiska. Jak tłumaczyła, zgodnie z art. 184 ustawy o OZE określone kategorie wytwórców energii odnawialnej powinny rozpocząć wprowadzenie tej energii do sieci energetycznej do 30 czerwca 2022 r., żeby nie zerwano z nimi umów o przyłączenie do sieci.

Wskazała, że z powodu dwóch lat epidemii Covid, a teraz wojny w Ukrainie, inwestorzy mają opóźnienia w realizacji tych inwestycji. "Te opóźnienia, które są niezawinione przez inwestorów, mogę skutkować tym, że zakłady energetyczne wypowiedzą umowy przyłączeniowe, pomimo bardzo zaawansowanego stopnia realizacji tych inwestycji" - wskazała.

Jak podkreśliła, w tej poprawce chodzi o to, żeby tym wszystkim wytwórcom OZE - w tym samorządom, zapewnić dodatkowy czas na przyłączenie do sieci. "Tym bardziej, że Polska podejmuje duże wysiłki na rzecz uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii, czyli każda instalacje OZE będzie działa na korzyść naszego systemu energetycznego. Do tego jest korzystna dla podmiotów biorących udział w tych projektach" - dodała Paluch.

Mapy hałasu na unijnych przepisach

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

Nowela zakłada, że organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Marszałek województwa będzie mógł też nakładać - na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu - obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku, gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska - proponuje działania naprawcze.

Nowela pozwoli też uregulować w rozporządzeniu sposób ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie rozporządzenie ma określać np. rodzaje poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.