Sejm za nowelą mającą zapobiec skokowym podwyżkom gazu w 2022 r.

Sejm znowelizował w piątek Prawo energetyczne, którego celem jest zapobieżenie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 387 posłów, nikt nie był przeciw, a 54 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Sejmu.

Przygotowana przez posłów PiS nowela Prawa energetycznego zakłada, że sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza Prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przełożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od początku 2023 r. Zgodnie z nowelą, obliczy te koszty w określony sposób i zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata począwszy od początku 2023 r.

Ustawa przewiduje, że podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Dodatkowo nowela dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. W tym celu zainteresowani sprzedawcy mają w ciągu 14 dni od wejścia w życie przepisów złożyć stosowne wnioski o korekty.

Autorzy noweli wskazywali w uzasadnieniu, że wprowadzenie noweli zapobiegnie ryzyku jednej, dużej i skumulowanej podwyżki taryf na gaz na rok 2022 r. Pomysłodawcy wskazują, że dotychczas zatwierdzone na 2022 r. taryfy przewidują ok. 100 proc., a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 proc. podwyżki.

W trakcie prac nad nowelą w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio informował, że rozwiązania zawarte w nowych przepisach nie będą obligatoryjne dla przedsiębiorców zajmujących się dostarczaniem gazu do gospodarstw domowych.

Z kolei przewodniczący sejmowej komisji energii Marek Suski (PiS) podczas debaty nt. wysokich cen gazu informował, że przygotowywany jest projekt ustawy, który ma rekompensować wzrost cen dla samorządów.