Sekretarz Generalny ONZ wzywa UE do większej redukcji emisji CO2

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał UE do podniesienia do co najmniej 55 proc. celu redukcji emisji CO2 na 2030 r. Unia może pokazać światu, jak zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej - podkreślał.

W czasie dyskusji o działaniach na rzecz klimatu na forum Rady Europy ds. Zagranicznych Guterres przypomniał, że coraz to nowe kraje deklarują osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale "wciąż pozostajemy w tyle w wyścigu z czasem".

Jak mówił Guterres, wdrażając Zielony Ład oraz wpisując cele klimatyczne do długoterminowego budżetu, UE może pokazać światu, w jaki sposób zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej, zapewniając jednocześnie dobrobyt i sprawiedliwą transformację.

"Unia Europejska pełni rolę lidera w działaniach na rzecz klimatu. Przyczyniła się do powstania pionierskiego prawodawstwa i polityk, takich jak unijny rynek uprawnień do emisji CO2. Unia Europejska również odegrała wiodącą rolę, pokazując że możliwe jest ograniczenie emisji przy jednoczesnym osiąganiu wzrostu gospodarczego.(...) Doceniamy osiągnięcia Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu, ale wciąż jesteśmy daleko od mety" - mówił Sekretarz Generalny.

"Wzywam państwa UE do utrzymania przodownictwa w realizacji konkretnych i ambitnych zobowiązań krótkoterminowych. Istotne jest, aby Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w ramach planowanych krajowych kontrybucji" - oświadczył Guterres. W UE obecnie trwa dyskusja na temat podniesienia tych celów, obecnie są one na poziomie 40 proc.

"Przemysł węglowy idzie z dymem" - oświadczył Sekretarz Generalny, dodając, że użycie węgla w UE powinno zakończyć się najdalej do 2040 r. Wezwał również Unię do zaprzestania finansowania paliw kopalnych na szczeblu międzynarodowym oraz o promowanie opodatkowania emisji dwutlenku węgla.

Guterres zaznaczył, ze liczy, iż Unia co rok będzie mobilizować ze źródeł prywatnych i publicznych 100 mld dol. dla krajów rozwijających się na działania związane łagodzeniem zmian klimatycznych "Liczę również na kraje Unii Europejskiej, że wykorzystają swoje wpływy w wielostronnych instytucjach finansowych, aby umożliwić realizację ambitnych strategii dostosowawczych" - dodał.

W czasie dyskusji minister klimatu i środowiska Polski Michał Kurtyka zapewniał, że Polska na pewno nie podda się i wniesie swój wkład do neutralności klimatycznej Unii. "Jesteśmy zdeterminowani iść w kierunku neutralności klimatycznej" - stwierdził. Ocenił jednocześnie, że osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. może być dla Polski dwa razy bardziej kosztowne niż średnia unijna - ze względu na to, że jest znacznie bardziej oparta na paliwach kopalnych niż inne kraje. Musimy w 20 lat zbudować nowy system energetyczny, wielkością porównywalny z obecnym - podkreślał.

Minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde oceniła, że UE powinna koordynować i inspirować odchodzenie od paliw kopalnych, także na skalę globalną. Przypomniała, że roczna pomoc zagraniczna z Unii jest rzędu 50 mld euro, co może być potężnym narzędziem wsparcia transformacji na świecie.

Linde oceniła też, że przykład Szwecji pokazuje jak efektywnym narzędziem może być opodatkowanie emisji CO2. Mamy już technologie produkcji stali bez udziału paliw kopalnych - przypomniała.

Minister gospodarki i energii Niemiec Andreas Feicht również zwracał uwagę na globalny aspekt walki ze zmianami klimatu. Współpraca musi być szeroka, wśród naszych sojuszników muszą być wielcy światowi emitenci CO2, jak USA, Chiny czy Brazylia. Feicht zaznaczył, że podniesienie unijnego celu redukcyjnego na 2030 r. do 55 proc. musi być skoordynowane ze zamianami w systemie ETS, w dyrektywach o OZE i efektywności energetycznej, Unia powinna też tworzyć wewnętrzny rynek dla wodoru. Unijny Zielony Ład to popandemiczna długofalowa strategia wzrostu, prowadząca do zielonej gospodarki i wysokiej jakości życia - ocenił.