Sektor energetyczny szoruje po dnie. Dołują zwłaszcza państwowe spółki

Sektorowy indeks WIG-Energia stracił w miesiąc aż 25 proc. wartości, a prym w dołowaniu wiedli państwowi giganci - PGE, Tauron i Enea, których akcje w ciągu miesiąca potaniały o kolejno o 32, 25 i 37 proc.

Polska Grupa Energetyczna w trzy miesiące straciła 53 proc. kapitalizacji, a od 26 września, kiedy to gruchnęła zapowiedź tzw. podatku od nadmiarowych zysków, zwanego podatkiem Sasina (z którego ostatecznie się wycofano) kurs spadł o prawie 30 proc.

Sektorowy WIG-Energia spadł o 25 proc. w miesiąc, a od początku roku znajduje się ponad 30 proc. pod kreską.

Podatek, którego nie będzie, czyli jak rząd zdołował sektor energetyczny

Dnia 26 września gruchnęła wiadomość o planowanym podatku od ponadnormatywnych zysków firm energetycznych. Sektorowy WIG-energia spadł wówczas jednego dnia o ponad 7 proc. Podatku finalnie nie będzie, ale słabość sektora energetycznego pozostała.

Od wspomnianego 26 września kurs PGE spadł o prawie 30 proc., Tauronu o 21 proc., Enei o 28 proc.

W przypadku PGE z ostatnich 13 sesji aż 12 kończyło się spadkami - w piątek kurs zakotwiczył przy 4,74 zł, najniżej od niespełna dwóch lat.

Zarówno PGE, Tauron jak i Enea w ciągu roku przepołowiły swoje giełdowe wartości, co oznacza odpływ dziesiątków miliardów złotych z polskiej giełdy. Kryzys energetyczny, nieodpowiedzialni politycy oraz niechęć inwestorów do lokowania kapitału na GPW to mieszanka, która stawia pod znakiem zapytania kolejne tygodnie i napawa niepokojem akcjonariuszy energetycznych spółek.

A o tym, że inwestowanie w spółki z branży energetycznej nie musi wiązać się z samymi stratami świadczą stopy zwrotu prywatnych spółek - od początku roku chociażby Polenergia czy Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) mogą pochwalić się zwrotami kolejno o 21 i 25 proc. oraz czeski CEZ, którego akcje są o 8 proc. droższe niż na początku roku.