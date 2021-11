Senacka nowelizacja to blackout. Minister ostrzega

Senat przyjął właśnie własną nowelizację ustawy o OZE, która w kluczowych aspektach stoi w sprzeczności do przyjętej przez Sejm wersji "firmowanej" przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. - To projekt zły dla wszystkich, w tym dla systemu elektroenergetycznego - komentuje w "Rządowej ławie" wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Zmiany poselskie wywołały panikę na rynku

Co z projektami parasolowymi?

Ireneusz Zyska widzi też zagrożenia w innych przepisach zaproponowanych przez senatorów.- Projekt senacki zakłada wolny rynek w kontekście umów podpisywanych przez prosumenta ze sprzedawcą, który będzie odbierał tą energię od prosumenta. Niekoniecznie będzie to tzw. sprzedawca zobowiązany, ale mogą to być różne podmioty prywatne funkcjonujące na rynku. Być może byłoby to i właściwe, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwo, które pojawia się nam na rynku energii w Niemczech czy Austrii. Tam się pojawiają ceny ujemne - wskazuje wiceminister.Występowanie cen ujemnych może oznaczać ryzyko „skonsumowania” nadwyżki energii, którą prosument wypracowywał przez dłuższy okres czasu.Pod koniec października Sejm znowelizował ustawę o OZE. Zakłada ona, że nowi prosumenci od 1 kwietnia 2022 roku będą rozliczani na podstawie net-billingu.Zgodnie z nim prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy prądu.Rozliczanie w systemie net-billingu odbywać ma się w czasie 12 miesięcy. Prosument będzie miał depozyt – ewidencję środków prowadzoną miesięcznie i z niego będzie mógł płacić za zużytą energię. Wartość energii, zapisywana w depozycie, ma być liczona na razie według średniej ceny miesięcznej.- Nadal - przy odpowiedniej aktywności prosumenta, większej autokonsumpcji i odpowiednim wyskalowaniu inwestycji – możemy uzyskać co najmniej 50 proc. oszczędności w rachunku – zapewnia Zyska i dodaje: Nie wykluczam, że aktywny prosument, który będzie aktywnym uczestnikiem rynku i codziennie będzie poszukiwał najlepszej ceny wśród ofert agregatorów, będzie uzyskiwał podobne rezultaty jak dzisiaj prosumenci w modelu opustów.Projekty parasolowe to wyodrębniona forma projektów w regionalnych programach operacyjnych. Są one objęte odrębnym konkursem wniosków o dofinansowanie. Ich beneficjentami mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Odbiorcami ostatecznymi (użytkownikami instalacji) są mieszkańcy danej gminy. Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych.Część osób, które wyraziły chęć udziału w programach parasolowych, zaczęło z nich rezygnować w obawie o pogorszenie się opłacalności inwestycji w fotowoltaikę w nowym systemie rozliczeń, który obejmie prosumentów rozpoczynających działalność w przyszłym roku .Rezygnacja uczestników projektów parasolowych – mimo możliwości otrzymania wysokich dotacji do inwestycji w fotowoltaikę, sięgających nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych – oznacza ryzyko niewypełnienia wskaźników projektów i nałożenia na gminy kar w wysokości nawet 25 proc. wartości tych projektów.W „Rządowej ławie” wiceminister klimatu mówi o wypracowanych rozwiązaniach z udziałem przedstawicieli ponad 40 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które pozwolą dokończyć realizację projektów parasolowych, zakładających montaż domowych instalacji fotowoltaicznych w wybranych gminach.- Prosumenci, którzy są w tych projektach parasolowych, to są świadomi i zdecydowani obywatele do tego, żeby zostać prosumentem. Oni taką decyzję podjęli podpisując umowę z gminą, albo innym podmiotem, która realizuje projekt parasolowy z wykorzystaniem środków z Regionalnego Projektu Operacyjnego. Ta poprawka zakłada, że wszyscy, którzy podpiszą projekt parasolowy do końca marca 2022 roku będą mogli być przyłączeni do sieci elektroenergetycznej na zasadach opustów do końca 2023 roku – wyjaśnia Ireneusz Zyska z MKiŚ.