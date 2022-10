Senatorowie proponują małe poprawki do maksymalnych cenach prądu

Senacka komisja samorządu terytorialnego zaproponowała w poniedziałek kosmetyczne poprawki do ustawy wprowadzającej maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Przedstawiciel samorządów postulowali m.in. aby określić w ustawie, czy maksymalna cena energii elektrycznej jest liczona netto, czy brutto.

Samorządowcy proponowali również wskazać w ustawie enumeratywnie niektóre zadania jednostek samorządu terytorialnego, które byłyby objęte ceną maksymalną.

We wtorek, 25 października, ustawą zajmie się również senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności.

W poniedziałek, 24 października, senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej zaproponowała cztery poprawki, które miały charakter techniczno-językowy. Swoje propozycje poprawek złożył także Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich, ale nie zostały one uwzględnione. Odbyła się nad nimi dyskusja.

W senacie o maksymalnych cenach energii dyskutowano z punktu widzenia samorządów

Przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz (KO) zwrócił uwagę, że wpłynęły one dopiero przed posiedzeniem komisji i senaccy legislatorzy nie zdążyli wydać w ich sprawie opinii. Podkreślił, że senatorowie powinni mieć więcej czasu na zapoznanie się z nimi. Dlatego zachęcił, aby ewentualne dalsze propozycje zmian zgłosić podczas debaty plenarnej.

Przedstawiciel samorządów postulowali m.in. aby określić w ustawie, czy maksymalna cena energii elektrycznej jest liczona netto, czy brutto. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich przekonywał, że podmioty nie są traktowane jednakowo i przy obecnych zapisach maksymalna cena energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniesie ponad 900 zł za MWh, a nie jak jest w ustawie 785 zł.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska poinformowała, że kwestia ustalenia maksymalnej ceny za prąd dla samorządów będzie jeszcze negocjowana na wtorkowym posiedzeniu komisji wspólnej i samorządu.

Samorządowcy proponowali również wskazać w ustawie enumeratywnie niektóre zadania JST, które byłyby objęte ceną maksymalną. Chodziło m.in. o kwestię utrzymania obiektów publicznych, targowisk czy cmentarzy. Przedstawiciel Związku Miast Polskich proponował ponadto, aby do ustawy jako beneficjenta nowych rozwiązań wpisać również związek metropolitalny.

Łukaszewska-Trzeciakowska wskazała, że większość takich zadań samorządów jest objęta ustawą - w tym utrzymanie obiektów publicznych. Co do wpisania cmentarzy, to podkreśliła, iż taki ruch będzie wymagał dodatkowych analiz.

Senator Janusz Pęcherz (KO) pytał się również o ewentualne problemy interpretacyjne dotyczące objęcia maksymalnymi cenami podmiotów zajmujących się gospodarką odpadową.

Jak wynikało z wypowiedzi wiceszefowej MKiŚ, która odniosła się do tego wątku, maksymalne ceny mają dotyczyć także podmiotów świadczących usługi na rzecz JST w związku z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych.

Senator Ryszard Bober (PSL) zaproponował ponadto, aby do ustawy wpisać także duże przedsiębiorstwa. Łukaszewska-Trzeciakowska negatywnie zaopiniowała tę propozycję dodając, że rozwiązania dla podmiotów energochłonnych przygotowywane są przez resort rozwoju i technologii.

We wtorek ustawą zajmie się również senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności.

Ustawa ma za zadanie ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej

Głównym celem projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, jest wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami.

Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Ustawą objęci będą także producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

Zgodnie z ustawą, w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh - dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh - dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh - dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Ustawa przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie sposobu obliczania. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny na potrzeby kalkulacji kwoty odpisu zostanie ustalony w rozporządzeniu rządu. Obowiązek wpłat na Fundusz obejmie okres od 1 grudnia 2022 do 31 czerwca 2023.

Strona rządowa tłumaczyła, że oczekiwanym efektem tego rozwiązania jest ograniczenie nadmiarowego przychodu wytwórców i sprzedawców energii elektrycznej oraz redystrybucja uzyskanych z tego tytułu środków do odbiorców końcowych.