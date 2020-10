Separacja węglowych aktywów. Pora na rządowe decyzje

Komisja Europejska proponuje wzrost celu redukcji CO2 na 2030 rok, co - w razie jego przyjęcia - według prognoz oznaczałoby duży wzrost kosztów uprawnień do emisji. Pomysłem na odciążenie energetyki od tego ryzyka i rozwój w obszarach energetyki nisko- i zeroemisyjnej jest separacja należących do firm energetycznych aktywów węglowych od ich pozostałych aktywów. Decyzje stają się tu coraz pilniejsze. PGE ocenia, że już w przyszłym roku może nie mieć możliwości przyrostu zadłużenia, a czekają ją poważne inwestycje w energetyce odnawialnej i nie tylko.

PGE, największa polska grupa energetyczna, podtrzymuje swój postulat wydzielenia aktywów węglowych.

- Koncepcja uzyskała wstępną pozytywną aprobatę, czekamy na ostateczne decyzje polityczne i finalne rozstrzygnięcia - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Grzegorz Należyty, Siemens Energy, ocenia, że wydzielenie aktywów węglowych to szansa na wzrost kapitalizacji energetyki i możliwości dostępu do kapitału.

- Proces wydzielenia aktywów węglowych do innego podmiotu powinien uwolnić potencjał inwestycyjny. To jest bardzo ważny aspekt - uważa Rafał Gawin, prezes URE.