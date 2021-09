Setki podmiotów w porozumieniu na rzecz morskiej energii wiatrowej

Ok. 200 podmiotów - z administracji rządowej, samorządów, sektora nauki i oświaty, organizacji i firm - podpisało w środę w Warszawie porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Nie ma w Polsce już miejsca na punktowe zmiany gospodarcze, jeśli wszyscy nie dołożą swojej cegiełki do transformacji, to po prostu się ona nie powiedzie - mówił Michał Kurtyka.

Prezes PSEW Janusz Gajowiecki ocenił, że bardzo korzystną okolicznością jest obecność już w pierwszym etapie rozwoju polskiego offshore wielkich inwestorów zagranicznych, olbrzymich graczy światowych.



Porozumienie ma przyspieszyć rozwój sektora i transformację energetyczną, oraz maksymalizować udział lokalnego, polskiego wkładu w łańcuchy dostaw. Jak mówił podczas uroczystości podpisania minister klimatu Michał Kurtyka, porozumienie jest historyczne, bo - nie licząc podobnej umowy w Wielkiej Brytanii - to pierwsza taka inicjatywa w UE.

"Nie ma w Polsce już miejsca na punktowe zmiany gospodarcze, jeśli wszyscy nie dołożą swojej cegiełki do transformacji, to po prostu się ona nie powiedzie" - mówił Kurtyka. "Porozumienie jest receptą, wskazaniem na to, że potrafimy zjednoczyć siły wielu aktorów" - dodał.

"Uda nam się zrealizować to przedsięwzięcie, jeśli podejmiemy je wspólnie razem. Dziś kładziemy kamień węgielny pod stabilną współpracę miedzy rządem, samorządem i firmami" - dodał minister.

Premier Mateusz Morawiecki w liście z okazji podpisania porozumienia napisał, że jego celem jest maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorców w całym łańcuchu dostaw. "W ten sposób budujemy zaufanie między administracją a inwestorami" - napisał o porozumieniu.



"Na świecie mamy wielką szansę na budowę nowego sektora pod warunkiem, że od razu przystąpimy do budowy całego łańcucha wartości. Stąd np. współpraca w ramach porozumienia z uczelniami, kształcenie kadr, bez których nie będzie nowego sektora gospodarki" - mówił podczas uroczystości pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.



Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki ocenił z kolei, że bardzo korzystną okolicznością jest obecność już w pierwszym etapie rozwoju polskiego offshore wielkich inwestorów zagranicznych, olbrzymich graczy światowych. "To dzięki nim polski łańcuch dostaw jest w stanie wyjść na światowe rynku. Możemy być liderem dostawców" - mówił Gajowiecki.



Podobne nadzieje wyrażał prezes Polskiego Towarzystwa Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński. "To szansa na rewitalizację gospodarki morskiej, na powrót polskiego przemysłu na dużą skalę na europejskie i światowe rynki" - mówił Witoński, dodają, że jest przekonany, że w dekadę uda się ukształtować cały polski sektor morskiej energetyki wiatrowej.