Shell rozpoczyna budowę fabryki zielonego wodoru w Holandii. Ma być największa w Europie

Obiekt o mocy 200 MW ma zacząć działać w 2025 roku. Elektrolizer otrzyma nazwę Holland Hydrogen I i powstanie w porcie Rotterdam. Ma produkować 60 000 kg zielonego wodoru dziennie.

Energia elektryczna wykorzystywana do produkcji paliwa będzie pochodzić z morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust Noord, której Shell jest częściowo właścicielem.



- Wodór odnawialny będzie odgrywał przełomową rolę w systemie energetycznym w przyszłości. Ten projekt to ważny krok, ku temu by mógł budować potencjał odnawialny - powiedziała agencji Reutersa Anna Mascolo, wiceprezes Shell Emerging Energy Solutions.



Shell planuje być neutralny klimatycznie do 2050 roku, dlatego, by odejść od gazu i ropy, rozwija potencjał OZE.