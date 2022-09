Shell widzi potencjał w morskiej energetyce wiatrowej w Polsce

O przyszłości morskich farm wiatrowych w Polsce w rozmowie z WNP.PL mówi Tomasz Woźniak, dyrektor ds. rozwoju offshore w Shellu.

Celem Polski jest osiągnięcie 5 GW energii z OZE przed 2025 rokiem. Jest to wynik, który dużo mniejsza Holandia osiągnie już w przyszłym roku.

Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieje przepaść pomiędzy rozwojem OZE w Polsce i Holandii. Pierwsze farmy morskie powstawały w Niderlandach w 1996 roku, a pierwsza farma Shella jest z 2008 roku. Polska jednak ma duży potencjał rozwojowy i wykorzystując zachodnie doświadczenia, może osiągnąć cel energetyczny znacznie szybciej.

Polska ma atuty do rozwoju morskich farm wiatrowych, dlatego Shell jest zainteresowany rozwojem tej technologii

Jak dotąd w Polsce nie powstały żadne instalacje wiatrowe na morzu. Mamy jednak atuty, które sprzyjać będą rozwojowi "offshore wind". Dlatego też Shell w Polsce jest bardzo zainteresowany rozwojem tej technologii

- W Polsce offshore wind ma bardzo duży potencjał i to z trzech powodów. Po pierwsze, świetne warunki wietrzne, które pozwalają wychwycić i skonwertować energię. Po drugie, dostęp do kadry i zaplecza naukowego i inżynieryjnego. Po trzecie, to coraz większe zainteresowanie firm nie tylko sektora energetycznego, ale z wszystkich sektorów gospodarki, które w swoich strategiach narzucają sobie cele transformacji energetycznej - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Woźniak, dyrektor ds. rozwoju offshore w Shellu.