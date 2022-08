Shell zapłaci ponad pół miliona grzywny za zawyżone rachunki

Shell został ukarany grzywną w wysokości ponad 500 tys. funtów za podanie błędnych stawek tysiącom klientów posiadających liczniki przedpłatowe od czasu wprowadzenia limitu cen energii w 2019 roku – informuje theguardian.com.

Konsumenckie ramię giganta energetycznego, Shell Energy Retail, zwróci 11 275 klientom pieniądze za błędne stawki do liczników. Klienci byli zmuszeni płacić więcej niż jest to dozwolone w ramach limitu cenowego od stycznia 2019 roku.

Shell zgodził się zwrócić klientom, którym zawyżono opłaty, łączną kwotę 106 tys. funtów, wpłacić 400 tys. funtów do funduszu zadośćuczynienia konsumenckiego Urzędu Rynków Gazu i Energii Elektrycznej (Ofgem), a także przekazać 30 970 funtów w ramach „płatności dobrej woli” na rzecz klientów, których to dotyczy.

Dostawca energii zapłaci więc łącznie 536 970 funtów. Szacuje się, że klienci otrzymają zwroty o wartości średnio 9,40 funta każdy.

- Szczerze przepraszamy, że błędy w aktualizacji naszych liczników przedpłatowych spowodowały, iż niektórzy klienci przez pewien czas płacili zawyżone rachunki. Gdy tylko zidentyfikowaliśmy problem, zaczęliśmy podejmować kroki, aby go naprawić i zgłosiliśmy to do Ofgem. Firma ​​napisze do klientów, aby powiadomić ich o płatnościach – komentuje cytowany przez theguardian.com rzecznik Shell Energy.

Ofgem poinformował, że rekompensaty byłyby znacznie wyższe, gdyby Shell nie zgłosił problemu i nie podjął kroków w celu jego rozwiązania.