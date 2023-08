W 2022 r. inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej przekroczyły 9,25 mld zł. - Dystrybutorzy energii kupują produkty związane z rozbudową infrastruktury dystrybucyjnej oraz elementy związane cyfryzacją - mówi Jacek Łukaszewski ze Schneider Electric.

Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej przekroczyły w 2022 roku 9,25 mld zł i były aż o 2 mld większe niż rok wcześniej.

Długość wszystkich linii elektroenergetycznych (łącznie z przyłączami) to ponad 980 tys. km - około 77 proc. stanowią linie niskiego i średniego napięcia.

Jacek Łukaszewski tłumaczy, że musimy tak zmodernizować sieci energetyczne, aby były bardziej elastyczne - a to wymaga cyfryzacji i automatyzacji.

- Dystrybutorzy energii w Polsce kupują najczęściej produkty związane z rozbudową infrastruktury dystrybucyjnej i z odtwarzaniem sieci, ale kupują także elementy związane cyfryzacją. Sprzedajemy również układy automatycznej izolacji awarii (self healing smart grid) oraz coraz więcej układów pomiarowych - mówi WNP.PL Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestycje sektora dystrybucji energii muszą wzrosnąć

Jak zaznacza, zakupy sektora dystrybucji muszą wzrosnąć, ponieważ narastają problemy z działaniem sieci elektroenergetycznych. Obserwujemy bardzo duży przyrost energii ze źródeł odnawialnych, co wymaga inwestycji sieciowych.

- Zdarzają się sytuacje, kiedy jesteśmy zmuszeni wyłączyć źródła odnawialne, ponieważ sieć energetyczna nie jest w stanie odebrać wyprodukowanej tam energii. Chociaż to właśnie energia pochodząca z OZE nie wymaga ponoszenia opłat za emisje CO2 i jest konkurencyjna cenowo, a my jej nie przyjmujemy, biorąc w zamian droższą energię z węgla i płacąc dodatkowo za uprawnienia do emisji CO2... Dlatego musimy tak zmodernizować sieci energetyczne, aby były bardziej elastyczne - a to wymaga cyfryzacji i automatyzacji - tłumaczy Jacek Łukaszewski.

Jego zdaniem polski sektor dystrybucji energii musi także wdrożyć zaawansowane oprogramowanie do zarządzania siecią, które nazywa się advanced distribution management system (ADMS).

- Tak jak kiedyś kupowano rozwiązania ERP, pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą, tak teraz takim rozwiązaniem jest narzędzie do cyfrowego zarządzania siecią. W Polsce na razie jedna spółka energetyczna wdrożyła część tego systemu, pozostałe jeszcze się nad tym zastanawiają - wskazuje Jacek Łukaszewski.

Inteligentne liczniki to za mało. Trzeba umieć je wykorzystać

Ważnym elementem nowoczesnej sieci energetycznej mają być także inteligentne liczniki (to jednak tylko część potrzebnych rozwiązań). Potrzebne jest także oprogramowanie, które - na podstawie informacji z inteligentnych liczników - będzie optymalizowało pracę sieci i będzie zarządzało produkcją energii.

- Skoro mamy coraz więcej produkcji energii z OZE, z rozproszonych źródeł, to konieczne jest automatyczne zarządzanie pracą sieci. Sieci stają się coraz bardziej dynamiczne, więc ręczny sposób zarządzania, kiedy wysyłamy ekipę w teren, nie jest najlepszym rozwiązaniem. To się sprawdza, kiedy trzeba dokonać przełączeń trzy razy w roku, ale nie kiedy to trzeba robić trzy razy na dobę. Dlatego ten układ musi być zautomatyzowany; musi być oprogramowanie, które tym steruje, bo trudno sobie wyobrazić, że będziemy wysyłać ekipy po setkach punktów, gdzie trzeba dokonać przełączeń - podsumowuje Jacek Łukaszewski.

Inwestycje w sieci energetyczne w Polsce mocno rosną

Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) wynika, że na koniec 2022 r. długość wszystkich linii elektroenergetycznych (łącznie z przyłączami) to ponad 980 tys. km. Około 77 proc. tej wartości stanowią linie niskiego i średniego napięcia.

W przypadku sektora dystrybucji nakłady inwestycyjne w 2022 roku wyniosły 8,1 mld zł i były o prawie 1,9 mld zł większe niż w roku 2021. Z kolei nakłady inwestycyjne poniesione przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w 2022 roku siegnęły 1,15 mld zł.

Rok 2022 był kolejnym rokiem przyrostu nakładów inwestycyjnych na przyłączanie odbiorców i źródeł, przez co zmniejszeniu uległ udział nakładów na odtworzenie i modernizację majątku sieciowego w całości nakładów inwestycyjnych. Odnotowano też podwyżki cen materiałów i usług, których skutkiem był mniejszy zakres zrealizowanych inwestycji.

W 2022 roku przyłączono ponad 356 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na prawie 3,2 GW nowej mocy. Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji w końcu 2022 roku sięgnęła ponad 9,2 GW.