Sieci nie radzą sobie z energią odnawialną, choć jest na to szybki i tani sposób

Nowe instalacje słoneczne i wiatrowe dostają odmowne decyzje przyłączeniowe. Przyczyną jest niedostosowanie infrastruktury sieciowej. Szybkie i tanie rozwiązanie wciąż rozbija się o brak przepisów.

Współdzielenie infrastruktury sieciowej, czyli tzw. cable pooling to realna szansa na dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Cable pooling pozwala na połączenie różnych źródeł OZE, a także magazynów energii i elektrolizerów w tym samym węźle przyłączenia o sumarycznej mocy większej niż moc przyłączeniowa.

Ze względu na brak możliwości przyłączeniowych w latach 2021-2022 Urząd Regulacji Energetyki odnotował aż 9-krotny wzrost odmów przyłączeń do sieci i, co ciekawe, aż 2,5-krotny także do sieci gazowej w porównaniu do lat 2019-2020.

W przypadku cable poolingu nie trzeba budować dodatkowej infrastruktury. To rozwiązanie pozwala korzystać efektywniej z tej istniejącej.

Według szacunków think-tanku energetycznego Forum Energii w 2030 roku Polska będzie potrzebowała przynajmniej 50 GW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej i w fotowoltaice. Tymczasem w 2022 roku aż 51 GW mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) nie otrzymało warunków przyłączenia.

Wprowadzenie legislacji o cable poolingu mogłoby zredukować liczbę odmów i pomóc branży OZE, a przy tym odciążyć portfele odbiorców energii.

Warto zwrócić uwagę, że - jak podaje w swojej analizie Forum Energii - "pojedyncze źródła wytwórcze w niewielkim stopniu wykorzystują dostępny limit wyprowadzenia mocy. Ten potencjał może być wykorzystany bardziej efektywnie, jeśli z tej samej infrastruktury mogłoby korzystać jednocześnie kilka źródeł wytwórczych".

Cable pooling nie przeciąży sieci, bo rzadko wszystkie źródła osiągają jednocześnie pełnię mocy wytwórczych

Można więc powiedzieć, że bez cable poolingu potencjał sieci się marnuje, bo nie wykorzystujemy pełni mocy przyłączeniowej.

- Rzadko kiedy występowały warunki atmosferyczne pozwalające na wytwarzanie energii z pełną mocą pojedynczej instalacji. Polskie prawo nie pozwala na łączenie źródeł w obawie przed przekraczaniem mocy przyłączeniowej przez źródła wytwórcze. Jednak generacja ze słońca i wiatru często występuje naprzemiennie lub uzupełnia się do wielkości mocy przyłączeniowej - tłumaczy Tobiasz Adamczewski, dyrektor programu OZE w Forum Energii.

Zatem nie należy się również obawiać, że cable pooling doprowadzi do przeciążenia sieci. Rzadko występują momenty, gdy dochodzi do przekroczenia mocy przyłączeniowej, ponadto wówczas można po prostu ograniczyć pracę jednego ze źródeł, albo - jeśli istnieje taka możliwość - zmagazynować nadmiar energii.

Forum Energii podaje, że wprowadzenie odpowiedniej legislacji pozwoli na przyłączenie dodatkowych 25 GW mocy w OZE i jednocześnie nie wygeneruje dodatkowych kosztów, które trzeba by było ponieść z tytułu rozbudowy infrastruktury. Co więcej odpowiednie prawo pozwoliłoby na oszczędność około 40 mld złotych, które trzeba by wydać na rozbudowę i modernizację sieci.

Brak mocy przyłączeniowych negatywnie odbija się na firmach energetycznych i klientach

Podobnie tę kwestię widzą przedsiębiorcy, których firmy zajmują się budową nowych mocy OZE i sprzedaży zielonej energii – np. Respect Energy.

- Wspierające otoczenie prawne powinno umożliwiać przyłączenia większej mocy wytwórczej, aniżeli określona w warunkach przyłączenia z zastrzeżeniem, że ilości energii wprowadzanej do sieci nie przekroczy wartości umownych. Dzięki temu instalacje zyskają możliwość poszerzenia i tym samym wygładzenia profilu produkcji. Dla zapewnienia stabilności systemu operator powinien być uprawniony do ograniczenia mocy wprowadzanej do sieci do poziomu mocy przyłączeniowej. Sterowanie źródłem wytwórczym ze strony operatora powinno być realizowane na poziomie punktu przyłączenia, a profil produkcji, czyli sama generacja z przyłączonych źródeł powinna być zależna od inwestora. Pozwoli to na najefektywniejsze wykorzystanie energii wyprodukowanej z różnych źródeł - argumentuje w rozmowie z WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

Jabłoński nie ukrywa, że dla jego działalności brak legislacji dotyczącej cable poolingu jest problemem, ponieważ jego firma działa wyłącznie w branży OZE.

- Respect Energy pozyskuje i rozwija projekty OZE, gdzie rozwiązania hybrydowe są kluczowe dla efektywnej produkcji energii w ramach jednego punktu przyłączenia. Brak odpowiedniej legislacji w zakresie współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej ogranicza ilość nowych, zielonych mocy, na których w szczególności zależy zarówno nam jak i odbiorcom. Wprowadzenie cable pooling pozwoli obu stronom wiele zyskać i rozwiąże część kluczowych wyzwań, z którymi boryka się dzisiaj branża OZE - przekonuje Jabłoński.

Tymczasem w Polsce już brakuje energii odnawialnej dla odbiorców przemysłowych. Rośnie zainteresowanie umowami PPA (Power Purchase Agreement, czyli umowami na zakup energii odnawialnej zawieranymi między wytwórcą a odbiorcą końcowym). Jednak tych nadal jest jak na lekarstwo. To zła wiadomość dla polskiej gospodarki w kontekście wchodzącego niebawem obowiązkowego raportowania śladu węglowego przez duże firmy.

Obowiązek ten oznacza bowiem, że firmy te będą na gwałt szukać na rynku zielonej energii, aby redukować emisyjność swojej działalności. Z kolei jej brak może decydować o przenoszeniu swojej działalności na inne rynki albo o wstrzymaniu inwestycji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad legislacją w sprawie cable poolingu, ale nie wiadomo, kiedy przepisy zaczną obowiązywać

Podczas gdy branża coraz bardziej się niecierpliwi brakiem legislacji w sprawie cable poolingu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia nas, że pracuje nad odpowiednimi zmianami prawnymi.

- Przepisy dotyczące współdzielenia infrastruktury sieciowej, tzw. cable-pooling, były przedmiotem szerokich konsultacji z izbami i stowarzyszeniami branżowymi oraz uzyskały ich aprobatę. Liczymy, że staną się przedmiotem prac parlamentarnych jeszcze w tej kadencji parlamentu - poinformowało redakcję WNP.PL MKiŚ.

Jak podkreśla resort, jeśli przepisy trafią do parlamentu jeszcze w tej kadencji - jednak nie ma pewności, że tak się stanie - to „powinny zacząć obowiązywać bez zbędnej zwłoki z założeniem, że do wniosków o wydanie warunków przyłączenia, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe”.

Ministerstwo poinformowało nas, że prace nad przepisami są już w końcowej fazie i znajdą się w nich elementy, które już są uregulowane w ustawie - Prawo energetyczne oraz w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Mają obejmować nie tylko nowe instalacje, bo to ograniczałoby możliwość rozwoju OZE, optymalizacji wykorzystania możliwości sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, jak również optymalizacji działalności wytwórczej inwestorów.

Jeśli przepisy wejdą w życie, umożliwią podmiotom, które zawrą określone ustawą porozumienie, współdzielenie mocy przyłączeniowej w jednym miejscu przyłączenia przy zachowaniu możliwości samodzielnego zawierania kontraktów na sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym przez każdą z instalacji.

Jednak - jak podkreśla MKiŚ - „współdzielenie infrastruktury sieciowej nie zastąpi koniecznej rozbudowy i modernizacji sieci, ale może zredukować jej koszty, natomiast zwiększy efektywność sieci, wykorzystanie przyłączy, i może też uwolnić potencjał włączenia do sieci jeszcze większych mocy OZE.”