Siedem wstępnych lokalizacji małego atomu, ale reaktorów więcej

W niektórych z siedmiu pierwszych wstępnych lokalizacji branych pod uwagę jako miejsca budowy reaktorów jądrowych w technologii SMR przez Orlen Syntos Green Energy w grę wchodzi postawienie więcej niż jednego SMR-a - wynika z informacji podanych przez spółkę.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podała, że sprawdziła około 80 potencjalnych lokalizacji pod budowę małych reaktorów jądrowych, spośród nich do II o etapu badań zakwalifikowano około 30, a następnie na obecnym etapie projektu wytypowano siedem wstępnych lokalizacji

- Obszary te spełniają na tym etapie analizy wszystkie podstawowe parametry i kryteria potrzebne do podjęcia dalszych prac - powiedział Dawid Jackiewicz , wiceprezes zarządu OSGE.

Z informacji podanych przez OSGE wynika, że w niektórych ze wstępnych lokalizacji potencjalnie mogłoby powstać więcej małych reaktorów niż jeden. Spółka poinformowała m.in. że w lokalizacji Stawy Monowskie mogłyby potencjalnie powstać cztery reaktory.

O energetyce jądrowej będziemy rozmawiali podczas debaty "Energetyka jądrowa" na Europejskim Kongresie Gospodarczym 24-26 kwietnia 2023 w Katowicach.

Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlenu przedstawił 17 kwietnia 2023 pierwszych siedem wstępnych lokalizacji branych pod uwagę jako miejsca budowy małych modułowych reaktorów jądrowych ( SMR- Small Modular Reactors) typu BWRX-300 GE Hitachi w projekcie realizowanym z Synthosem i GE Hitachi.

Te lokalizacje to Włocławek, Stawy Monowskie, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków Nowa Huta, okolice Warszawy a także Tarnobrzeg-Stalowa Wola.

Firma Orlen Synthos Green Energy podała, że sprawdziła około 80 potencjalnych lokalizacji pod budowę małych reaktorów jądrowych. Spośród nich do drugiego etapu pogłębionych badań zakwalifikowano około 30, a następnie, na obecnym etapie projektu wytypowano siedem wyżej wymienionych, w których prowadzone będą dalsze badania geologiczne, hydrologiczne, środowiskowe.

- Obszary te spełniają na tym etapie analizy wszystkie podstawowe parametry i kryteria potrzebne do podjęcia dalszych prac analitycznych. Nie stwierdzamy czynników wykluczających. Co więcej, stwierdzamy, że jest dostępność wody pozwalająca pobierać odpowiednie wolumeny do chłodzenia- mówił Dawid Jackiewicz , wiceprezes Orlen Synthos Green Energy, podczas prezentacji wstępnych lokalizacji.

- Jesteśmy także w porozumieniu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Z analiz wynika, że w obszarach, w których planujemy nasze inwestycje jest możliwość lub będzie możliwość wyprowadzenia odpowiedniej mocy - dodał Dawid Jackiewicz.

Z informacji przekazanych przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE), czyli spółkę Synthosu i Orlenu, wynika m.in., że w niektórych lokalizacjach wchodzi w grę budowa więcej niż jednego reaktora SMR.

W lokalizacjach Włocławek i Stawy Monowskie małe reaktory dla przemysłu chemicznego

Lokalizacja Włocławek dla SMR-a to, jak wynikało z podanych informacji, obszar odległy od Włocławka o około 9 km, przy granicy z zakładami Anwil z grupy Orlen.

- Zawarliśmy porozumienie, które łączy nas w tym przedsięwzięciu ze spółką Anwil, na terenie który bierzemy pod uwagę - powiedział Dawid Jackiewicz.

Kolejna potencjalna lokalizacja SMR-ów, czyli Stawy Monowskie leży w pobliżu zakładów Synthos Dwory pod Oświęcimiem. Rafał Kasprów, prezes zarządu OSGE, podał, że w lokalizacji Stawy Monowskie potencjalnie mogłyby powstać nawet cztery reaktory BWRX-300.

Włocławek i Stawy Monowskie, to jak wskazuje OSGE, przemysłowe lokalizacje SMR-ów, z przeznaczeniem energii jądrowej do zasilania Anwilu i Synthosu.

Lokalizacja w Ostrołęce zakłada wykorzystanie terenu przeznaczonego pod blok węglowy, który zaczęły budować Energa i Enea, a którego budowę przerwano. OSGE ocenia, że można by tam pomieścić cztery reaktory BWRX-300.

- Ten teren jest świetnie przygotowany. Niedaleko jest elektrownia Ostrołęka B, leciwa elektrownia węglowa, która w przyszłości będzie musiała zostać zamknięta. Z punktu widzenia systemu energetycznego wzmocnienie źródła elastycznego jakim jest elektrownia gazowa (budowana przez CCGT Ostrołęka - red.) przez bazowe, podstawowe źródła jakimi są SMR-y jest bardzo ważne - komentował Jarosław Dybowski, wiceprezes zarządu OSGE.

W Dąbrowie Górniczej dla huty stali plan uruchomienia czterech SMR-ów lub więcej

Kolejna wstępna lokalizacja dla SMR-ów to Dąbrowa Górnicza, gdzie jak podał OSGE reaktory mają zasilać hutę stali ArcelorMittal Poland.

- W partnerstwie z firmą ArcelorMittal chcielibyśmy zrealizować projekt uruchomienia czterech, być może nawet sześciu SMR-ów po to, żeby zasilać zakłady ArcelorMittal - poinformował Rafał Kasprów.

Dawid Jackiewicz podał że podobne jak w Dąbrowie Górniczej są plany dotyczące lokalizacja SMR w Krakowie Nowej Hucie.

- Tu również we współpracy z ArcelorMittal, w lokalizacji w obrębie terenów przemysłowych mamy zamiar uruchomić elektrownię jądrową. Nie tylko na potrzeby polskiego przemysłu, na potrzeby konkretnego odbiorcy jakim jest ArcellorMittal, ale również na potrzeby dostaw ciepła dla Krakowa - poinformował Dawid Jackiewicz.

Rozwijający się przemysł jest argumentem za budową reaktora w, jak podał OSGE, w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obejmującej Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Ta lokalizacja, jak wyjaśniał OSGE, wymaga doprecyzowania, przeprowadzenia jeszcze dodatkowych prac. Spółka nie wykluczyła, że SMR-y mogłyby powstać w obydwóch lokalizacjach tj. w okolicach Tarnobrzega i Stalowej Woli.

SMR-y w założeniach także źródłem ciepła dla Warszawy, ale lokalizacja jeszcze nieustalona

Spośród wstępnych lokalizacji SMR-ów w projekcie OSGE najmniej sprecyzowana jest obecnie potencjalna lokalizacja małego reaktora, czy reaktorów w okolicach Warszawy. OSGE podała, że w Warszawie atom zastąpi źródła węglowe, a w perspektywie być może i gazowe

OSGE podała też, że SMR-y nie będą usytuowane w dotychczasowych lokalizacjach elektrociepłowni w Warszawie i że prawdopodobnie będą posadowione poza Warszawą, ale lokalizacja nie jest jeszcze ustalona.

- Jeśli chodzi o Warszawę trwają prace dotyczące lokalizacji. Ta lokalizacja będzie podana w najbliższym czasie. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy. Chcielibyśmy realizować projekt zaopatrzenia w ciepło dla Warszawy - poinformował Rafał Kasprów.

Jakie będą kolejne kroki w omawianym projekcie? OSGE podała m.in., że w kwietniu i maju 2023 zostaną złożone wnioski o wydanie decyzji zasadniczej dla 6 z 7 lokalizacji, z pominięciem Warszawy. Decyzja zasadnicza to zgoda Ministra Klimatu i Środowiska na zastosowanie określonej technologii w konkretnych lokalizacjach.

- Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji pierwszych reaktorów SMR w Polsce - ogłosił Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej. Wcześniej plany były jeszcze ambitniejsze. Daniel Obajtek w lutym 2023 informował, że w kwietniu ma zostać podanych 25 lokalizacji, gdzie powstanie około 79 reaktorów SMR BWRX-300W GE Hitachi.